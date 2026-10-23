Ana Birchall îl critică pe Tudorel Toader după reținerea fiului său: „Să se victimizeze că este un atac la el îi arată micimea umană”

„Uman se poate înțelege supărarea d-lui Tudorel Toader în calitate de tată, deși și cele 2 fete au tați, dar să se victimizeze că vezi doamne este «un atac la el» arată micimea umană a acestui domn care nu numai că a făcut atât de mult rău justiției dar și-a promovat odrasla acuzată de viol prin nepotism și tertipuri legislative, inclusiv adoptarea unei OUG, în perioada în care dl. Tudorel Toader era Ministrul Justiției, astfel încât fiul lui să fie beneficiarul acestei OUG care i-a permis să devină angajat pe perioadă nedeterminată pe postul de asistent universitar la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi!”, a scris Ana Birchall.

Fosta ministră a Justiției susține că avertizase public asupra acuzațiilor la adresa lui Alexandru Toader încă din 24 noiembrie 2025.

„În 24 noiembrie 2025 alertam asupra dezvăluirilor presei privind un alt posibil prădător sexual: Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, acuzat de «infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior»”, a scris Birchall.

În aceeași postare, ea afirmă că reacțiile lui Tudorel Toader la criticile sale din trecut ar fi fost legate de faptul că a vorbit public despre acest caz.

„Evident că atunci dl. TT mă tot ataca tocmai pentru că am avut curajul să spun adevărul”, a susținut Ana Birchall.

Fosta ministră și-a încheiat mesajul cu o formulare vehementă la adresa celor pe care îi consideră responsabili de situație:

„Scârbă și dezgust față de asemenea specii umane!”

Alexandru Toader a fost reținut, iar procurorii cer arestarea preventivă

Alexandru Toader a fost reținut vineri, 23 octombrie, pentru 24 de ore, într-un dosar în care există suspiciuni de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a anunțat că faptele ar fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente.

Potrivit procurorilor, există suspiciunea rezonabilă că acesta ar fi profitat de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studente.

În această cauză, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată de instanță.

Cazul a devenit public în noiembrie 2025, când două studente au făcut acuzații privind presupuse abordări și presiuni de natură sexuală în legătură cu promovarea examenelor. Aceste acuzații fac obiectul cercetărilor, iar vinovăția lui Alexandru Toader nu a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Prin urmare, beneficiază de prezumția de nevinovăție.