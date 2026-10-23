Armistițiu la Oleșki, orașul aflat sub blocada Rusiei, unde oamenii se hrănesc cu buruieni și iarbă fiartă. Casa Albă susține că Melania Trump a mediat acordul

Casa Albă a anunțat vineri că Prima Doamnă Melania Trump a intermediat un acord de încetare a focului între Moscova și Kiev în orașul Oleșki, din sudul Ucrainei, ocupat de Rusia din februarie 2022.

Oamenii din Oleșki se confruntă cu lipsuri grave de alimente, apă și electricitate, unii dintre ei supraviețuind datorită buruienilor.

Casa Albă a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în orașul Oleșki, ocupat de Rusia, unde o criză umanitară tot mai profundă i-a adus pe oameni la limita supraviețuirii.

Într-un comunicat emis vineri, Casa Albă a precizat că ambele părți au convenit să oprească toate operațiunile militare din oraș începând cu 27 octombrie pentru a permite livrările de ajutoare umanitare și pregătirile pentru evacuarea civililor.

Locuitorii orașului din sudul Ucrainei, aflat sub ocupație rusească din februarie 2022, au descris condiții din ce în ce mai disperate, pe fondul unor lipsuri severe de alimente, apă și electricitate.

2.000 de oameni sub blocada rusească

Se estimează că 2.000 de persoane au rămas în oraș. Cei mai mulți dintre ei supraviețuiesc cu buruieni, iarbă fiartă, pâine și rații mici de mâncare.

Atât oficialii ruși, cât și cei ucraineni au declarat că toate părțile sunt aproape de a ajunge la un acord asupra unui armistițiu.

Casa Albă susține că armistițiul a fost mediat de Melania Trump și că reprezentantul acesteia a colaborat direct cu conducerea rusă și ucraineană pentru a defini termenii.

„Locuitorii care doresc să evacueze vor primi sprijin coordonat și transport către destinația preferată. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a declarat prima doamnă.

Eforturi pentru armistițiu umanitar

În ciuda afirmației că armistițiul a fost mediat de Melania Trump, se fac eforturi în continuare pentru a organiza un armistițiu umanitar. Oficialii ucraineni susțin că Rusia a fost cea care a respins toate apelurile de până acum.

Apeluri pentru un armistițiu au fost emise de Papa Leon al XIV-lea – care a discutat problema cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski –, de Națiunile Unite, de oficiali ai UE și de Consiliul Europei.

Pe 18 octombrie, ombudsmanul Ucrainei, Dmitro Lubineț, a anunțat că un acord este aproape de a fi încheiat, fără a spune de vreo implicare a Melaniei Trump.

Eforturi pentru evacuarea civililor

Ucraina face presiuni de săptămâni întregi pentru evacuarea civililor din Oleșki și a așezărilor din apropiere, folosind uneori drone pentru a trimite alimente de urgență și provizii medicale în oraș.

Lubineț a declarat vineri pentru Reuters că misiunea la Oleșki va implica deminarea drumurilor care duc în oraș, livrarea de alimente și evacuarea civililor.

„O cantitate suficientă de ajutor umanitar va fi livrată pentru a satisface nevoile tuturor celor care au nevoie de ele. Mai mult, lucrăm pentru a ne asigura că acesta nu este doar un eveniment singular și că nu se limitează doar la Oleșki”, a spus el.

Între timp, forțele ucrainene continuă să raporteze întreruperi pe scară largă ale rețelei de sateliți Starlink, în ciuda afirmației lui Donald Trump că Elon Musk a ridicat restricțiile asupra serviciului.

Starlink cu viteză redusă, în continuare

Încetinirea activității, care a afectat sistemul de comunicații folosit de trupele ucrainene, a început săptămâna trecută, după ce Trump și Elon Musk, fondatorul Starlink, l-au criticat public pe Zelenski pentru continuarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Restricțiile au stârnit semne de întrebare și confuzie cu privire la cine a ordonat încetinirea și de ce, Trump și Musk negând responsabilitatea. Întrebat vineri despre încetinirile Starlink, Trump a spus că va vorbi cu Musk dacă restricțiile vor rămâne în vigoare.

„Am auzit că a fost reparat, dar dacă nu, voi vorbi cu el”, a declarat el reporterilor.

Oficialii ucraineni au declarat pe parcursul zilei de vineri că vitezele au rămas limitate la aproximativ 160 km/h, fără nicio indicație că restricțiile ar fi fost ridicate.

„În prezent, nu am observat nicio ridicare a restricțiilor asupra Starlink”, a declarat Serhii Beskrestnov, expert militar care îl consiliază pe Zelenski.

„Au existat cazuri izolate în care Starlink a funcționat la viteze puțin peste limitele impuse, dar acest lucru se datorează probabil algoritmilor SpaceX sau condițiilor specifice de utilizare, mai degrabă decât oricărei ridicări a restricțiilor”, a adăugat Beskrețnov.

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