Sorin Ionescu, ministrul delegat propus pentru Învățământul Preuniversitar, solicită protecție în școli pentru profesori după tragedia de la Bistrița VIDEO

Imediat după ce audierile din Parlament s-au încheiat, Sorin Ionescu a făcut declarații publice referitoare la incidentul grav petrecut la Școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Mihai Dima
Sorin Ionescu, ministrul delegat propus pentru Învățământul Preuniversitar, solicită protecție în școli pentru profesori după tragedia de la Bistrița VIDEO

Sorin Ionescu este propunerea pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar FOTO: Captură Justiția...Încotro?/Youtube.com

Imediat după ce audierile din Parlament s-au încheiat, Sorin Ionescu a făcut declarații publice referitoare la incidentul grav petrecut la Școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița.


Propus pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar, Sorin Ionescu susține că legislativul trebuie să facă mai multe demersuri pentru a oferi protecție în școli profesorilor. Acest mesaj a fost transmis și de Ministerul Educației, după incidentul grav petrecut la Bistrița. Reamintim că o profesoară a fost înjunghiată pe holul Școlii „Ștefan cel Mare” din municipiu de un elev.

Imediat ce audierile s-au încheiat, Sorin Ionescu a răspuns întrebărilor legate de incidentul grav petrecut la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Propus pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar, acesta a explicat faptul că învățământul românesc are nevoie de legi mai ferme prin care să le ofere protecție profesorilor.

„Trebuie, pe de o parte, să discutăm care sunt cele mai bune soluții, dar pe de altă parte, să găsim soluțiile legislative pentru ca statutul și, de ce nu, și protecția cadrului didactic să devină nu doar o metaforă politică, ci să devină un act legislativ. Este foarte important și apreciez poziția domnului Dimian din această dimineață. Este foarte important ca în cel mai scurt timp să venim cu un act legislativ astfel încât statutul cadrului didactic să fie protejat și din punct de vedere legal, nu doar din punct de vedere moral”, a declarat acesta.

Imediat ce știrea despre tragedia petrecută la Bistrița a ajuns în atenția opiniei publice, Ministerul Educației a reacționat și a solicitat același lucru: protecția profesorilor.

„O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului”, se arată într-un comunicat de presă dat publicității de Ministerul Educației.

Sorin Ionescu solicită o colaborare mai fermă cu instituțiile de forță

Pe de altă parte, Sorin Ionescu este de părere că școlile ar trebui să colaboreze mai mult și mai eficient cu instituțiile de forță.

„Cunoaștem cu toții situația normativelor în ceea ce privește siguranța în școli, dar, pe de altă parte, există niște planuri comune cu Ministerul Afacerilor Interne pentru protecția școlilor. De aceea, eu cred că discuția nu trebuie să plece doar de la portarii școlari. Vă spun din experiența de director… Și dacă-i avem, ei sunt mai mult formali și trebuie să pornească de la ideea că școala, împreună cu instituțiile de siguranță publică, trebuie să colaboreze mai mult. De aceea, eu cred că, în perioada imediat următoare, împreună cu instituțiile abilitate trebuie să venim cu un plan comun”, a adăugat Sorin Ionescu.

Profesoară și un elev, răniți la școală cu un cuțit

O tragedie s-a petrecut în doar câteva secunde în Școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița. O profesoară a fost atacată cu un cuțit de un elev al unității de învățământ, în vârstă de 13 ani. De asemenea, un alt elev al unității a fost rănit în urma aceluiași incident.

Se pare că elevul își făcuse publice intențiile prin mai multe mesaje postate pe TikTok.

Citiți și: VIDEO Elevul din Bistrița care a atacat o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat intențiile pe TikTok. Ce au descoperit anchetatorii

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro