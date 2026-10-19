Imediat ce audierile s-au încheiat, Sorin Ionescu a răspuns întrebărilor legate de incidentul grav petrecut la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Propus pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar, acesta a explicat faptul că învățământul românesc are nevoie de legi mai ferme prin care să le ofere protecție profesorilor.

„Trebuie, pe de o parte, să discutăm care sunt cele mai bune soluții, dar pe de altă parte, să găsim soluțiile legislative pentru ca statutul și, de ce nu, și protecția cadrului didactic să devină nu doar o metaforă politică, ci să devină un act legislativ. Este foarte important și apreciez poziția domnului Dimian din această dimineață. Este foarte important ca în cel mai scurt timp să venim cu un act legislativ astfel încât statutul cadrului didactic să fie protejat și din punct de vedere legal, nu doar din punct de vedere moral”, a declarat acesta.

Imediat ce știrea despre tragedia petrecută la Bistrița a ajuns în atenția opiniei publice, Ministerul Educației a reacționat și a solicitat același lucru: protecția profesorilor.

„O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului”, se arată într-un comunicat de presă dat publicității de Ministerul Educației.

Sorin Ionescu solicită o colaborare mai fermă cu instituțiile de forță

Pe de altă parte, Sorin Ionescu este de părere că școlile ar trebui să colaboreze mai mult și mai eficient cu instituțiile de forță.

„Cunoaștem cu toții situația normativelor în ceea ce privește siguranța în școli, dar, pe de altă parte, există niște planuri comune cu Ministerul Afacerilor Interne pentru protecția școlilor. De aceea, eu cred că discuția nu trebuie să plece doar de la portarii școlari. Vă spun din experiența de director… Și dacă-i avem, ei sunt mai mult formali și trebuie să pornească de la ideea că școala, împreună cu instituțiile de siguranță publică, trebuie să colaboreze mai mult. De aceea, eu cred că, în perioada imediat următoare, împreună cu instituțiile abilitate trebuie să venim cu un plan comun”, a adăugat Sorin Ionescu.

Profesoară și un elev, răniți la școală cu un cuțit

O tragedie s-a petrecut în doar câteva secunde în Școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița. O profesoară a fost atacată cu un cuțit de un elev al unității de învățământ, în vârstă de 13 ani. De asemenea, un alt elev al unității a fost rănit în urma aceluiași incident.

Se pare că elevul își făcuse publice intențiile prin mai multe mesaje postate pe TikTok.