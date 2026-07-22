Admitere liceu 2026. Rezultatele repartizării computerizate se afișează astăzi. Când se depun dosarele

Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2026 vor fi publicate miercuri, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele liceelor. Elevii își pot verifica repartizarea folosind codul primit de la școală la Evaluarea Națională, iar dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 23-28 iulie.

După afișarea rezultatelor, elevii admiși și părinții lor trebuie să meargă la liceul unde au fost repartizați pentru confirmarea locului. Programul de înscriere poate fi diferit de la o școală la alta.

Părinții sunt sfătuiți să verifice site-ul liceului, avizierul sau să sune la secretariat pentru a afla intervalul în care pot depune dosarul.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere

Dosarele se depun direct la liceul la care elevul a fost repartizat. Potrivit Ordinului 6060/2025, dosarul de înscriere trebuie să conțină:

Art. 2 – „(23) Dosarul de înscriere conține:

a) cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe; c) fișa medicală.”

În practică, unele licee pot solicita și alte documente pentru completarea dosarului. De exemplu, Colegiul Național „Emil Botta” din Adjud a publicat o listă mai amplă, care include copia certificatului de naștere, copia cărții de identitate a elevului și copiile actelor de identitate ale părinților.

Pe listă mai apar adeverința medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a și adeverința cu vaccinuri.

În cazul cărților de identitate electronice, poate fi cerută și o adeverință privind domiciliul. Pentru părinții divorțați, unele școli pot solicita copia hotărârii judecătorești privind autoritatea părintească și locuința minorului.

Calendarul admiterii după repartizarea computerizată

Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începutul anului școlar 2026-2027. Tot miercuri vor fi comunicate rezultatele candidaților repartizați. În aceeași zi, școlile gimnaziale vor afișa și lista locurilor rămase neocupate în liceele din județ sau din București.

În perioada 23-28 iulie, elevii trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați.

Pe 28 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere după această etapă. Între 29 și 31 iulie, comisiile de admitere județene și cea a municipiului București vor rezolva situațiile speciale apărute după repartizare.

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