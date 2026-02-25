Agresorii sexuali, interziși în școli și spitale. Noua lege blochează peste 65.000 de condamnați

Agresorii sexuali nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre sportive, conform unei legi noi adoptate de Parlament. Peste 65.000 de condamnați sunt vizați de noile interdicții.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Agresorii sexuali, interziși în școli și spitale. Noua lege blochează peste 65.000 de condamnați

Agresorii sexuali nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre sportive, conform unei legi noi adoptate de Parlament. Peste 65.000 de condamnați sunt vizați de noile interdicții.

Camera Deputaților a adoptat astăzi un proiect de lege care protejează copiii și persoanele vulnerabile de agresorii condamnați. Persoanele înscrise în Registrul agresorilor sexuali nu se mai pot angaja în unități de învățământ, sănătate sau sport. Măsura se aplică atât instituțiilor publice, cât și celor private din întreaga țară. Legea merge acum la promulgare pentru a intra în vigoare cât mai curând. Peste 65.000 de persoane figurează în prezent în această bază de date a Poliției.

Noua lege interzice semnarea oricărui contract de muncă sau de voluntariat cu entități care lucrează direct cu minorii. Pe lângă școli și spitale, sunt vizate centrele de îngrijire, cluburile sportive și organizațiile pentru persoane cu dizabilități. Registrul va conține de acum și detalii despre locul de muncă al fiecărui agresor înregistrat.

„De azi, există un pic mai multă protecţie pentru minori şi persoanele vulnerabile faţă de agresorii sexuali condamnaţi. Legea menţionează acum foarte clar că aceştia, dacă sunt înscrişi în Registrul persoanelor condamnate pentru astfel de fapte, nu se mai pot angaja în şcoli, spitale sau centre de îngrijire. De asemenea, Registrul va conţine acum şi informaţii privind locul lor de muncă al agresorului, o informaţie care până acum lipsea”, declară senatorul USR Ştefan Pălărie, conform News.ro.

Obligații noi pentru persoanele înscrise în Registru

Condamnații pentru infracțiuni sexuale sunt obligați să anunțe Poliția despre orice nou raport de muncă sau contract încheiat. Această măsură ajută autoritățile să monitorizeze mai atent activitatea persoanelor cu risc mare de recidivă. Totuși, inițiatorul legii și-ar fi dorit controale mai stricte și pentru cei care sunt deja angajați în aceste sisteme.

„Era bine dacă în Comisii şi la plen nu ar fi fost eliminată din proiect partea în care Poliţia se implica în a face verificări şi cu privire la agresorii angajaţi deja, astfel încât să se asigure că încetează contractul de muncă al celor care activează în şcoli, spitale, centre de îngrijiri etc.”, adaugă senatorul Ştefan Pălărie.

Baza de date a fost înființată în anul 2019 de către Parlament, la propunerea mai multor parlamentari. La momentul depunerii actualului proiect, cifrele oficiale de la Ministerul Afacerilor Interne arătau o situație îngrijorătoare. Peste 65.000 de agresori sunt monitorizați oficial, iar noile reguli încearcă să blocheze accesul acestora la potențiale victime.

CITEȘTE ȘI: Raport: Refugiatele ucrainence, victime ale violenței în UE

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro