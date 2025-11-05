Aici sunt banii dumneavoastră. ANAF – Fraudă fiscală cu TVA, de peste 55 milioane lei

Conform unui comunicat al autorităților, firmele au emis facturi fictive pentru tranzacții inexistente, inclusiv servicii de curățenie și furnizări de echipamente medicale, în valoare de sute de milioane de lei.
ANAF a intrat pe fir și a blocat rambursări ilegale de TVA de aproximativ 19 milioane lei
În urma verificărilor, ANAF a blocat rambursări ilegale de TVA de aproximativ 19 milioane lei și a luat măsuri pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 55 milioane lei.
„Ca urmare a investigațiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacțional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operațiuni:
- Entitatea nr. 1 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 46.746.386 lei) având ca obiect punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi;
- Entitatea nr. 2 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 1.625.126 lei) având ca obiect materiale de construcții;
- Entitatea nr. 3 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 3.633.092 lei) având ca obiect materiale de construcții și echipamente medicale”, explică ANAF.
