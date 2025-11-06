Ar fi mințit ca să ia bani din Start-Up Nation

Au fost emise 20 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe.

De Rami Cristescu
Mai multe firme ar fi folosit documente false pentru a obține 2,4 milioane de euro din programul „Start-Up Nation”. Joi au fost făcute 20 de percheziții.

Acțiunea vizează niște formulare de obținere de fonduri prin programul „Start-Up Nation”. Între 2o22 și 2025, persoanele ar fi depus aceste solicitări, argumentate prin documente false.

Acțiunile au vizat atât la domiciliul persoanelor, dar și la sediile sociale ale firmelor. „Au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului”, explică I.P.J. Brașov.

Descinderile ar fi avut loc în municipiul București (1 percheziție), dar și în județele Cluj (10), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraș-Severin (1), Prahova (2) și Neamț (1).

Urmează audierea a 8 persoane implicate în dosar, în baza a 17 ordonanțe emise de organul de urmărire penală.

 

