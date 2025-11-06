Acțiunea vizează niște formulare de obținere de fonduri prin programul „Start-Up Nation”. Între 2o22 și 2025, persoanele ar fi depus aceste solicitări, argumentate prin documente false.

Acțiunile au vizat atât la domiciliul persoanelor, dar și la sediile sociale ale firmelor. „Au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului”, explică I.P.J. Brașov.

Descinderile ar fi avut loc în municipiul București (1 percheziție), dar și în județele Cluj (10), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraș-Severin (1), Prahova (2) și Neamț (1).

Urmează audierea a 8 persoane implicate în dosar, în baza a 17 ordonanțe emise de organul de urmărire penală.