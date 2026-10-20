Atac cibernetic asupra partidului AfD din Germania. Peste 421.000 de e-mailuri furate de hackeri

Partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii ar fi furat peste 421.000 de e-mailuri, inclusiv mesaje ale unor lideri ai formațiunii. Printre datele compromise s-ar afla și documente de identitate, extrase bancare și liste cu membri ai partidului.

Atacul a avut loc în luna septembrie, însă informațiile au fost făcute publice marți, 20 octombrie. Deocamdată, autorii nu au fost identificați, iar amploarea breșei de securitate nu este cunoscută.

Potrivit publicației germane Bild, citată de Euronews, printre corespondențele sustrase se numără mesaje trimise de Alice Weidel, copreședinta AfD, și de Alexander Gauland, unul dintre fondatorii partidului.

Date personale și documente bancare, printre informațiile compromise

O parte dintre informațiile obținute de hackeri au apărut pe un site, care a publicat rezumate ale unor mesaje. E-mailurile originale nu au fost însă făcute publice.

Conform Bild, materialele includ fotografii ale actelor de identitate ale unor membri AfD, extrase de cont și cereri de înscriere în partid. Ar fi fost compromise și liste de membri aparținând unor organizații locale ale formațiunii.

Nu este clar dacă atacatorii au reușit să obțină și alte informații, în afara celor raportate până acum.

AfD confirmă atacul, dar susține că au fost afectate puține conturi

Reprezentanții AfD au confirmat pentru agenția AFP că un furnizor de servicii de e-mail utilizat de partid a fost vizat de atac. Potrivit formațiunii, „un număr mic de conturi de e-mail, dintre care cele mai multe nu mai fuseseră folosite de ani de zile, au fost, aparent, copiate ilegal”.

Partidul susține că problema a fost identificată înainte ca atacul să continue.

„Acest atac a fost detectat și oprit rapid, iar toți utilizatorii au fost ulterior informați în mod corespunzător”, se arată într-un comunicat al AfD.

Formațiunea a precizat că analizează informațiile apărute pe internet pentru a stabili ce date au fost expuse.

Până în prezent, nu există informații oficiale despre identitatea hackerilor sau despre eventuale alte sisteme informatice compromise.

Atacul vine într-un moment favorabil pentru AfD în sondaje

Incidentul are loc într-o perioadă în care AfD se află pe primul loc în sondajele naționale din Germania.

Partidul, cunoscut pentru pozițiile sale antiimigrație și apropierea de Rusia, a câștigat alegerile regionale desfășurate luna trecută în două landuri germane. Formațiunea a obținut rezultate peste cele ale Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz.

Cea mai importantă victorie a fost înregistrată în Saxonia-Anhalt. Acolo, AfD speră să formeze primul guvern regional condus de extrema dreaptă în Germania de după cel de-Al Doilea Război Mondial.