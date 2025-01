Au apărut imagini cu hoţii de la muzeu. VIDEO

Poliţia olandeză a făcut publice imagini de pe camerele de supraveghere cu spargerea de la Muzeul Drents din Assen, de unde au fost furate piese dacice de mare valoare. Imaginile arată trei persoane forţând o uşă exterioară, după care se poate vedea o explozie.

Potrivit poliţiei, acesta este modul în care persoanele au reuşit să intre în muzeu.

Au fost furate Coiful de aur de la Cotofenesti şi trei brăţări de aur. Nicio persoană nu a fost încă arestată.

We publiceren beelden van een aantal verdachten van het veroorzaken van een explosie en inbraak in het Drents Museum in Assen. Op de beelden is te zien hoe de verdachten een buitendeur openen, waarna er een explosie plaatsvindt. Meer info: https://t.co/qDfmahqER6 pic.twitter.com/wrgW3vEZ2p

— Politie Drenthe (@POL_Drenthe) January 25, 2025