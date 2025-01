S-a furat din Tezaurul dacic al României. Spargere ca-n filme

O explozie a avut loc la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde se afla o expoziție importantă cu piese din tezaurul dacic al României. Un număr de exponate din expoziţie au fost furate. Coiful de Aur de la Coţofeneşti se află printre piesele furate.

Muzeul Drents găzduia o expoziție arheologică majoră intitulată Dacia – Rijk van goud en zilver (Dacia! Regatul aurului și argintului).

”Au fost furate o serie de obiecte din expoziţia Dacia – Imperiul Aurului şi Argintului, printre care capodopera Coiful de Aur de la Coţofeneşti, de la Muzeul Naţional de Istorie al României”, au transmis reprezentanţii muzeului.

Potrivit acestora, este o zi întunecată pentru Muzeul Drents din Assen şi Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti.

”Suntem profund şocaţi de evenimentele de aseară din muzeu. În cei 170 de ani de existenţă, un astfel de incident major nu a avut loc niciodată. De asemenea, suntem foarte întristaţi pentruu colegii noştri din România”, se mai arată pe site-ul muzeului.

Ce spune MAE

”În cursul dimineţii de 25 ianuarie Muzeul Naţional de Istorie a României, şi Ministerul Culturii din România au fost notificate că la Muzeul din Drents, Regatul Ţărilor de Jos, în care are loc expoziţia “Dacia! Rijk van goud en zilver/Dacia! Regatul aurului şi argintului” organizată în cooperare cu Muzeul Naţional de Istorie a României a fost afectat de o explozie. Ambasada României la Haga a fost la rândul ei notificată de MAE olandez. Din primele evaluări această explozie a avut ca scop intrarea prin efracţie în clădirea muzeului unde sunt expuse piese din tezaurul dacic al României. Autorităţile au informat că un număr de exponate din expoziţie au fost furate de făptuitori încă neidentificaţi. Investigaţia şi inventarul pieselor sunt în desfăşurare”, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe a informat Ministerul de Interne al României şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, totodată fiind alertate ambasadele României în toate ţările vecine pentru a cere sprijin autorităţilor competente.

Ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a avut în cursul dimineţii o convorbire cu omologul olandez Caspar Veldkamp în care a fost reiterată importanţa patrimonială şi simbolică deosebită a pieselor care fac obiectul acestui caz şi emoţia pe care dispariţia lor o generează în România.

Partea olandeză a oferit asigurări privind un angajament clar şi urgent atât la nivel operaţional cât şi politic în soluţionarea cazului. Îngrijorarea este împărtăşită şi au fost primite asigurări că autorităţile olandeze fac toate diligenţele pentru ca aceste piese să fie recuperate. Poliţia olandeză a activat mecanismul de cooperare transfrontalieră şi a informat Interpol.

Ministerul Afacerilor Externe păstrează legatura cu Muzeul Naţional de Istorie a României, cu Ministerul Afacerilor Interne, IGP şi prin Ambasada României la Haga cu instituţiile naţionale olandeze competente.

Explozia s-a produs în jurul orei 3:45 a.m., distrugând mai multe clădiri dar şi ferestre ale unor imobile. Poliţia nu a arestat încă niciun suspect şi îndeamnă persoanele care au informaţii despre incident să contacteze autorităţile, scriu jurnaliştii de la NL Times.

Behalve veel politie en media weinig sporen van een plofkraak te ontdekken bij het Drents Museum in Assen. Nergens gesneuvelde ruiten te zien… Mogelijk in de kelder, maar dat is vanaf de straat onzichtbaar. pic.twitter.com/cZbs8lFbF5

— Niek van der Oord (@NiekHoort) January 25, 2025