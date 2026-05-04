AUR propune deblocarea sumelor restante pentru concedii medicale prin compensare fiscală

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care angajatorii ar putea compensa sumele pe care statul le datorează pentru concediile medicale cu obligațiile fiscale pe care le au de achitat.

Potrivit inițiatorilor, măsura ar avea rolul de a reduce blocajele financiare generate de întârzierile frecvente în rambursarea sumelor pentru concedii medicale și de a îmbunătăți lichiditatea companiilor.

Ce spun reprezentanții AUR

„Am depus un proiect de lege în sprijinul tuturor antreprenorilor. Statul datorează bani angajatorilor pentru concedii medicale, iar aceiași angajatori datorează taxe și impozite statului. În loc să păstreze două circuite separate, legea va permite stingerea lor reciprocă, la cererea angajatorului. Asta va reduce presiunea asupra lichidităților firmelor, va ajuta la plata mai rapidă a altor obligații și va îmbunătăți conformarea voluntară. Este o soluție punctuală, practică și ușor de apărat”, a declarat senatorul AUR Cătălin Silegeanu.

Ce indică datele

Datele oficiale indică o creștere semnificativă a obligațiilor restante reprezentând concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Totul de la 3,375 miliarde lei la sfârșitul anului 2023 la 4,084 miliarde lei la sfârșitul anului 2024. Aproape întreaga sumă vizează persoanele juridice. Ceea ce confirmă impactul puternic asupra mediului de afaceri și nevoia unei intervenții legislative urgente.

Proiectul prevede extinderea mecanismului de compensare la cererea angajatorului. Totul fără a modifica nivelul taxelor datorate statului, ci doar modul de stingere a obligațiilor reciproce.

Reprezentanții AUR susțin că actualul sistem generează întârzieri de luni întregi în decontarea sumelor, afectând mediul de afaceri și fluxurile de numerar ale firmelor.