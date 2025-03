Av. Ingrid Mocanu detaliază votul în BEC

Vreau să dezmint orice falsuri aruncate în spațiul public. Ce s-a întâmplat ieri la Marea

Inchiziție… ăăă interzicere:

Eu am spus de la momentul constituirii BEC că se pregătește ceva grav pentru că au scris în Regulamentul BEC că nu se consemnează cum votează membrii, nu se înregistrează ședințele, ar trebui să semnezi deciziile luate de majoritate, deși ai votat ”împotrivă” și alte secretizări de același gen. T otul părea pentru a se exonera de răspundere prin maniera ocultă de luare a deciziei.

Ieri, la ședință, ambii candidați (Nicușor și Georgescu) aveau dosarele complete.

La Nicușor (care era primul pe listă) am întrebat dacă analizăm prin prisma contestării candidaturilor (avea și Nicușor multe), s-a precizat de președinte că doar condițiile formale se analizează, s-a votat în unanimitate, că dosarul era complet.

S-a ajuns la Georgescu. S-a luat în discuție ceva lipsă de semnătură pe o anexă, care s-a considerat VALABILĂ. Deci nu, nu are legătură respingerea cu vreo semnătură. Apoi a început o agitație cum că dacă să se analizeze sau nu candidaturile prin prisma unei așa-zise analize a incompatibilității sale cu Constituția. Atunci am susținut să se revină la votul pentru Nicușor, că la el ni s-a spus doar condițiile formale, nu pe Constituție și președintele a afirmat că fiecare votează ”potrivit conștiinței”… eu am precizat că am crezut că potrivit legii.

S-a cerut vot ”pentru” și am rămas șocată observând doar 4 mâini ridicate. M-am ridicat în timp ce restul de 10 votau împotrivă. Am spus că nu voi semna decizia, pentru că se derulează în fața noastră o mascaradă și aș fi procedat la fel, orice cetățean român ar fi fost în discuție în aceleași condiții.

Orice minciună repetată la nesfârșit la un post TV (am cerut drept la replică) în speranța că ar crede cineva o voi sesiza la CNA, în cazul în care nu se va corecta sau nu se vor aduce probe contrare.

În rest, dictatură plăcută vă doresc tuturor!