Avertismentul spionajului rus pentru NATO

Rusia și Belarus sunt pregătite să amplifice acțiunile de spionaj împotriva obiectivelor NATO care au legătură cu războiul din Ucraina, relatează The Times. Oficiali din spionajul rus spun că este necesar ca Rusia să adopte o atitudine ofensivă în acest domeniu, din cauza provocărilor NATO care provin din țările învecinate cu Rusia.

”Serviciile de securitate din Rusia și Belarus se pregătesc pentru măsuri ”preventive” împotriva statelor NATO, arata șeful spionajului rus (SVR), Serghei Narîșkin”, scrie The Times. Narîșkin a acuzat NATO că își intensifică activitatea militară în apropierea Rusiei și Belarusului. Belarusul este cel mai important aliat european al Rusiei și Kremlinul a folosit teritoriul belarus pentru atacuri împotriva Ucrainei. Moscova a anunțat că a transferat arme nucleare în Belarus.

”Simțim și vedem că țările europene, în special Franța, Marea Britanie și Germania, ridică nivelul escaladării în conflictul ucrainean și trebuie să acționăm preventiv. Suntem pregătiți pentru asta”, a declarat Narîșkin, la Minsk, alături de președintele belarus Aleksandr Lukașenko.

Într-un interviu publicat marți, șeful SVR a declarat că Rusia va produce daune întregii alianțe, dacă NATO va amenința Rusia sau Belarusul, iar primele țări care vor avea de suferit vor fi Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. În interviul pentru Ria Novosti, Narîșkin a acuzat că ”actuala criză majoră și foarte periculoasă din Europa” se datorează intensificării de către NATO a activităților militare la frontiera cu Belarus și Rusia. ”Polonia și republicile baltice sunt agresive, cel puțin la nivelul declarațiilor, și ațâță la război. Ar trebui să înțeleagă, dar nu înțeleg încă, că, în cazul unei agresiuni din partea NATO împotriva Uniunii Statale (Rusia-Belarus), întregul bloc NATO va suferi daune, însă primii care vor suferi vor fi cei care susțin asemenea idei în cercurile politice din Polonia și țările baltice”, a spus șeful spionajului rus.

Polonia și statele baltice au anunțat, în luna martie, că se retrag din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor, de teama unei agresiuni ruse. Narîșkin a declarat că Polonia intenționează să pună circa două milioane de mine antitanc de-a lungul frontierei cu Belarus si Kaliningrad.

The Times amintește că, în ultimul an, mai multe obiective legate de NATO au fost incendiate în Europa, acțiuni care sunt suspectate că au fost puse la cale de spionajul Rus. Daily Mail a scris despre o întreaga operațiune a serviciilor secrete ruse pentru a plăti infractori din Occident pentru acțiuni de sabotaj. Acum, The Times observă că Serbia și Ungaria (țări care au relații bune cu Rusia) nu au fost atinse de asemenea presupuse acte de sabotaj. ”Un raport al Centrului de Studii Strategice si Internaționale arată că numărul atacurilor s-a triplat între 2023 și 2024, iar între 2022 și 2023 numărul lor crescuse de patru ori. În ciuda înmulțirii atacurilor Rusiei, țările vestice nu au pus la cale nicio strategie eficienta pentru a le combate”, scrie The Times.

În urmă cu un an, șeful agentiei britanice omoloagă a NSA din SUA a declarat ca Rusia încurajează atacuri cibernetice ale hackerilor din Occident si, în unele cazuri, pare să coordoneze atacuri fizice împotriva Occidentului”.