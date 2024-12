Avocata lui Călin Georgescu. „S-a schimbat judecătorul din dosar”

Avocata Elena Radu a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că întregul complet de judecată a fost înlocuit.

Avocata a mai adăugat că preschimbarea termenului și completul de judecată schimbat sunt legate de hotărârea guvernului pentru data alegerilor.

„Pe 24 ne prezintă că se schimbă, se preschimbă termenul stabilit inițial pe 13 ianuarie. Și avem termen pe 30 decembrie. La prima vedere, dom’le, e ok că ne judecăm mai repede.

Dar problema este că a apărut un nou judecător în dosar. Nu știm de ce. Judecător care este președintele secției a noua a Curții de Apel București. Și nu știm nici de ce componența acestui complet ce unul s-a schimbat, fiind înlocuit judecătorul care era președinte al secției a 8-a, cu un judecător care este președinte al secției a 9-a.

Mai mult decât atât, uite, eu de exemplu, după ce s-a îregistrat dosarul, eu nu am știut pe ce adresă de e-mail s-a trimit actul în dosar. Față de ordinea cronologică a evenimentelor, inclusiv învestirea noului guvern, inclusiv aceste informații pe surse că se va da o hotărâre de guvern pentru organizarea de noi alegeri, eu am bănuiala legitimă că completul de judecată și preschimbarea termenului s-au făcut tocmai pentru a se respinge cererea pe 30 decembrie, astfel încât guvernul să zică, doamne, acțiunea respectivă nu are nicio relevanță, a fost deschisă de instanță și organizăm alegeri potrivit celei de a doua hotărâri a Curții Constituționale”, a spus av. Elena Radu.

Călin Georgescu împreună cu avocații săi au formulat cotestații împotriva deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale.

După ce, la termenul din 23 decembrie au acordat un nou termen pentru 13 ianuarie 2025, ulterior au emis o nouă hotărâre, anulând termenul din ianuarie. Astfel, noul termen din dosar a fost fixat pentru luni, 30 decembrie 2024.

La mijlocul lunii decembrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondată excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti invocată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, SRI şi Statul Major al Apărării şi a admis excepţia necompetenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aşa încât cauza a fost declinată Curţii de Apel Bucureşti.