”Baba și cremaliera” (operetă de trei parale by Teatrul Securistico-Absurdistanic de Stat)

E clar, i-au ciuruit pe ruși : trădătorii kremlineji plimbați pe la Moscova au fost demascați nemilos și priponiți prompt, așa că înfiorătoarea organizație anti-statală a fost decapitată precum o găină turbată, sau , în fine, precum un șarpe veninos, nu ne mai punem la hambiție pentru o figură de pistil patriotic. Da, de teribila organizație secretă ,, Gland Țepeș ,, e vorba, sau cum i-o mai zice, aia în care mare spătar (ori mare agă, ciorbenșturmbanfluier etc ) e un general trecut de o sută de ani, spaima lui Jean Plod DiVan Dram, vă daț’ sama …

Degeaba rîdeț’, asta arată clar că generalul True-Tank Omon, Theodoru adică, e mîna perfidă a rușilor, mai ezagt o conservă plantată de KGB încă de pe vremea lui Antonescu, adică un agent ultra-secret, de care nu știa nici Ana Pauker, nici alde Pantiușa Bodnarenko și care mai erau pe-acolo. Păi, cum credeți c-a trăit el 101 ani, aaa … ? Vă spun io, da’ să nu mai ziceț’ la nim’nea, că pe urmă nu-mi mai spune nici un secret strict șefu’ la agentura rusească din Buzău ( da, e acolo o tarabă în piață, sub care ie un tunel secret care duce direct la Glandivostok ).

Deci : generalul trecut de sută nu e, dă fact, Radu Theodoru, ci Rodion Termodurov, și e născut în Siberia, într-o familie de urși polari, fiind botezat ( cu vodcă de casă ) de mareșalul Rodion Malinovski, ăla care avea o soră la Odesa, în timpul războiului, dacă mai țineți minte ( io da, că eram atunci detașat ca ofițer de legătură cu trupele speciale de delfini din portul Sevaxstopol ). Pe urmă iel a fost pregătit într-o bază secretă, submarină și subterană, din Lacul Baikal, și apoi parașutat la Țăndărei, la un orfelinat, de unde a fost adoptat și a devenit mai tîrziu ofițer. SRI n-a făcut încă publice toate datele astea dăcît din motive de siguranță națională, da’ io pot să vi le spun, că am legitimație de putinist, if iu nău uat ai min.

Pauză de respirație și de fugă în beciul anti-nomic. Sau anti-atomic, în fine, de care aveți.

Da, la fel ca 90 % din treburile mari comise de inteligenșii statului romînez, plus restul structurilor forțoase, ar fi de rîs, dacă n-ar fi de plîns. Sau de orice altceva decît un stat oleacă normal, pardon de vorba proastă. Dar, fiindcă Republica-Copitalistă Rumînistan a întrecut demult Țara Minciunilor by Alice & Lewis Carroll, putem doar să ne întrebăm ce premiere vor mai lansa studiourile de film Absurdistan Ro, după ultimul remake al comediei de mare suptces întrelectualo-liicenistic ,, Baba și mitraliera ,, . Suptces cît casa, în aplauzele furtunoase ale turmelor de foci patriotice și civice. Furtunoase, adică din furtunul gîndirii întrelectualnice, că așa e moda : dacă nu ești focă de-a lui guru George Călinescu, tre’ să fii găină sau papagal de-al lu’ Securel Stătescu, că gînditul autonom e najpa. Nț, cremaliera din titlu nu e o prăjitură cu cremă. Deși ceva blat uns este, dar are de-a face cu cromatica din subtitlu.

Să ne pregătim, deci, pentru viitoarele seriale de suptces produse de studiourile Secu Glodwin Șmayer, în colaborare cu Teatrul Securistico-Absurdistanic de Stat. Cică l-au arvunit ca regizor pe Qruetin Trabantino, deci o să fie di granda, cu mult checiap pe ecran. Checiap și generalul Giap, că cică și el trăiește, că a fost coleg de botez, în Siberia, cu generalul titankamonic.

Aaa, am uitat să vă zic: dujmanii putinijti au o bază secretă și sub Muntele Venus. Dar fiți pe pace, acolo îi ajteaptă organele competente ale statului, pitite sub tufele tricolore, cu legitimățiile gata de acțiune. Lăsaț’ aparatele anatomice deschise, urimează comunicate importante pentru țară !

O țară tristă, plină de horror, cum ar zice un dujman răposat al ei, dacă ar mai trăi. Doar că, din fericire pentru el, nu mai trăiește și nu mai vede ce nouă primăvară frumoasă și dermocratică a venit în Restpublica-Copitalistă Rumînistan.

Lucian Postu