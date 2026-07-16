Bacalaureat 2027. Se anunță schimbări importante la examen

Examenul de Bacalaureat ar putea fi organizat, începând din 2027, și în școlile gimnaziale, nu doar în licee, anunță Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Prezent la TVR Info, în emisiunea Info Edu, oficialul a precizat că procedurile ar putea fi modificate rapid. In acest fel, elevii vor putea să susțină probele în unități de învățământ mai potrivite pentru perioadele cu temperaturi ridicate.

„Noi putem modifica foarte ușor procedurile, să nu fim obligați să dăm Bacalaureatul doar în licee. Am constatat că, în multe situații, școlile gimnaziale sunt mai dotate, mai renovate, mai spațioase decât liceele, care multe dintre ele sunt în clădiri de patrimoniu”, a spus Sorin Ion.

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Secretarul de stat a subliniat că multe școli gimnaziale au fost renovate recent prin proiecte cu finanțare europeană și dispun de condiții mai bune decât unele licee, inclusiv în ceea ce privește climatizarea.

Potrivit lui Sorin Ion, această măsură ar putea rezolva o parte dintre problemele apărute în timpul verii:

Școlile gimnaziale renovate oferă spații mai moderne și mai bine ventilate.

oferă spații mai moderne și mai bine ventilate. Multe unități dispun de sisteme de climatizare, instalate prin proiecte europene.

Clădirile sunt, în general, mai puțin aglomerate în perioada verii.

Elevii ar susține examenele în condiții mai sigure și mai confortabile.

Sorin Ion a reamintit că autoritățile locale au obligația legală de a dota unitățile de învățământ, inclusiv cu sisteme de climatizare, acolo unde este posibil. Mutarea centrelor de examen în școli gimnaziale ar putea accelera investițiile în infrastructura educațională.