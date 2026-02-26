Pe nepusă masă, premierul a fost la Consulatul României din capitala Belgiei „pentru a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetățenilor din Belgia și modul în care sunt tratați oamenii de către funcționarii consulari”, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria.

A urmat o întrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care este comisar pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

În cadrul întâlnirii, premierul a transmis că „absorbția fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern”.

„Premierul a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar”, arată sursa citată.

28 de miliarde de euro pentru țările din proximitatea războiului din Ucraina

Premierul participă și la lansarea unui nou mecanism de stimulare a sprijinului pentru regiunile din UE care se află la granița războiului din Ucraina.

Inițiativa, intitulată „Mecanismul EastInvest”, prevede împrumuturi cu dobânzi avantajoase pentru statele membre ale UE care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina, în valoare de cel puțin 28 de miliarde EUR, potrivit Comisiei Europene.

Cele nouă state membre vizate sunt: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

Premierul vrea să deblocheze cele 231 de milioane de euro din PNRR pe pensiile speciale

Au urmat întâlniri cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, dar și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care proiectele din PNRR trebuie finalizate până în august 2026.

„Ne-am angajat să utilizăm eficient fondurile UE pentru a sprijini relansarea creșterii economice”, a spus Ilie Bolojan după întâlnirea cu von der Leyen.

„România este pe drumul cel bun, dar rămâne important să mențină cursul unor politici fiscale solide”, a spus Ilie Bolojan după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis.

Recent, premierul a transmis un ultimatum miniștrilor cu jaloane restante. Le-a spus că, dacă România va pierde banii din PNRR, „va fi răspundere politică pentru miniștri și secretarii de stat”.

„Mă refer inclusiv la revocări din funcție”, a spus premierul marți, 23 februarie, în cadrul unei ședințe de analiză a realizării reformelor și investițiilor din PNRR.

Mai mult, Ilie Bolojan vrea să recupereze cei 231 de milioane de euro aferenți jalonului 215, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțional proiectul guvernului de creștere a vârstei de pensionare a magistraților.