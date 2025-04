Bolojan și colegii săi, grădinarii Cotroceniului

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a vrut să-i întâlnească pe grădinarii care se ocupă de spaţiile verzi ale palatului în care locuiește. ”Am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli, care fac naveta de la Bolintin, din zona Giurgiu, deci vin o oră jumate în fiecare dimineaţă, pe un salariu destul de mic, şi lucrează din greu”, a explicat Bolojan într-un interviu la Prima tv.

Președintele interimar a explicat cum a ajuns să-i cunoască pe grădinari:

”Acum, într-una din zile, am ieşit într-o seară, eram destul de surescitat, şi zic să fac o plimbare de 10 minute prin curtea Palatului Cotroceni. E o curte mică de vreo 13 hectare de grădină. Şi când am văzut florile şi toate aleile puse la punct, eu nu mai ieşisem, chiar dacă eram acolo, aveam un cerc din ăsta strâmt. Am zis, totuşi, cine lucrează? Trebuie să-i cunosc pe oameni ăştia. Şi am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli, care fac naveta de la Bolintin, din zona Giurgiu, deci vin o oră jumate în fiecare dimineaţă, pe un salariu destul de mic, şi lucrează din greu. Vă daţi seama, când e vară, e vară, când e toamnă, plouă, dar arată totul impecabil. Deci, o schimbare, că e într-o ţară, că e o comunitate, nu se face de către un om. Se face de echipe puternice şi se face de fiecare om acolo unde este. Şi grădinarul ăla, care şi-a făcut treaba, a făcut ca astăzi, când au venit câteva mii de oameni (vizitatori la Platul Cotroceni – n.r), să se simtă bine plimbându-se printr-un parc care este îngrijit, care este pus la punct. Aşa e şi într-o guvernare. Dacă nu ai echipe puternice şi nu ai oameni serioşi, n-ai făcut nimic”, a spus Ilie Bolojan.