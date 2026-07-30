Legea care îl lăsa pe Fritz fără mandatul de primar a picat la Senat

UPDATE, 18.10: Legea ANI a picat la votul Senatului cu 55 de voturi pentru, 28 abțineri și 29 de senatori care au optat pentru opțiune „prezent, nu votez”. Deși numărul de voturi pentru a fost mai mare, legea a picat pentru că, fiind organică, era nevoie de jumătate plus unul din numărul total de senatori, ceea ce înseamnă 68 de voturi.

Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR, a declarat că USR va depune mâine din nou legea în Parlament alături de PNL, fără amendamentul PSD.

UPDATE, 17.52: Ilie Bolojan a plecat din sala de plen.

UPDATE, 17.47: Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a anunțat că liberalii nu vor participa la votul pe Legea ANI.

UPDATE, 17.50: Daniel Fenechiu a propus reluarea votului pentru amendamentul PSD. Propunerea a fost respinsă cu 73 de voturi contra și 42 pentru.

UPDATE, 17.13: Au început dezbaterile asupra legii.

„Suntem în fața unui vot istoric pentru că de votul acesta depind 770 de miliaone de euro. Dacă proiectul trece, România absoarbe 770 de milioane. Dacă proiectul nu trece pentru că există amendamentul care îl salvează pe Fritz, România pierde 770 de milioane”, a spus Daniel Zamfir

„Ați ales să faceți o vendetă politică”, a declarat Simona Spătaru, senatoare USR.

„Trebuie să ai mult tupeu să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea se aplică pentru viitor, și să vii să invoci interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat să treci legi ani de zile. Eu întotdeauna am fost de acord că ceea ce este important pentru România să votăm, dar când încerci niște forțări care sunt neconstituționale nu are legătura cu țara”, a spus Ilie Bolojan, premierul interimar, senator PNL și președintele PNL.

„Cine are tupeu? Eu sau dumneavoastră? Ați fost trimis acasă și nu plecați. Vreți să îl apărați pe Fritz. Senatorul Bolojan, premierul demis și expirat, care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a îl salva pe Fritz?”, a precizat Daniel Zamfir.

UPDATE, 16.30: Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a propus retrimiterea proiectului la Comisia juridică din Senat. Propunerea a fost respinsă cu 45 de voturi pentru, 47 contra, iar 16 senatori nu au votat.

„Ulterior ședinței comisiei am primit o notă de la legislativul Camerei Deputaților care ne semnalează trei necorelări în forma adoptată de ei. Acesta este motivul retrimiterii la comisie”, a spus Daniel Fenechiu.

„Nu știu dacă acea notă, pe care noi nu am primit-o, justifică retrimiterea la comisie. A fost comisie, a fost un vot în comisie. Această retrimitere are drept scop salvarea lui Dominic Frtiz. Tot acest amendament are legătură cu Dominic Fritz. Dacă mâine ANI va constata că unul dintre dumneavoastră sunteți incompatibili, Biroul Permanent al Senatului se va convoca și va constata încetarea mandatului dumneavoastră. Adică dumneavoastră vă veți pierde mandatul imediat după decizia instanței. Pentru domnul Fritz ni se propune să-l mai lăsăm doi ani de zile primar și abia după să fie declarat incompatibil. Este vorba despre o ipocitizie cruntă. Și iată că cu sprijinul altor partide, vom vedea la vot cine sunt cei care vor să-l salveze pe Dominic Fritz”, a spus Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

„Domnul lider de grup (n.r. Daniel Zamfir) ne confirmă încă o dată că grija PSD este de a își demola adversarii politici”, a spus și Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR.

„PNL nu are o treabă cu Fritz. Nu ne interesează chestia asta. Ni s-a spus în comisia juridică că alineatul 2 este un amendament clarificator, care nu face decât să limpezească o situație existentă”, a revenit Daniel Fenechiu.

„Grupul PACE se va opune retrimiterea la comisie. În realitate, dumneavoastră veți să trageți de timp. Vreți să vă salvați președintele de partid. Acest amendament nu face decât să clarifice cum se pune în executare o hotărâre definitivă”, a spus și Cosmina Cerva, lidera grupului PACE.

„Noi vă spunem că suntem profund șocați cum o sesiune extraordinară a fost transformată într-o sesiune de promovare a unor ordonanțe de urgență. Motiv pentru care noi nu vom participa la voturile respective”, a spus Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

UPDATE, 16.25: Ședința plenului a început cu o întârziere de peste 20 de minute.

UPDATE: În prima sa reacție, Dominic Fritz a declarat că amendamentul PSD „pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR”.

„E neconstituțional, orice lege poate produce efecte doar în viitor. Acest lucru extrem de grav trebuie să-i intereseze pe toți românii care cred în statul de drept și în democrație. Nu e vorba despre un primar, ci de un abuz al majorității PSD-AUR în Parlamentul României. Această formă de lege nu va găsi susținerea partidelor care susțin statul de drept. Dacă totuși trece în Parlament, președintele va trebui să promulge o lege neconstituțională. Bineînțeles că va fi atacată și la CCR, deci până la finalul lui august această lege nu poate fi în vigoare. Deci riscă bani pentru școli și investiții”, a mai spus Dominic Fritz.

UPDATE: Legea ANI a primit raport favorabil din partea Comisiei juridice din Senat. Simona Spătaru (USR) a votat împotrivă, în timp ce Cosmina Cerva (PACE) și doi senatori AUR s-au abținut. Restul au votat pentru.

Legea intră la dezbatere și vot în plenul Senatului la ora 16.00.

UPDATE: Amendamentul a trecut de comisia juridică din Senat. Mai este nevoie de votul din plen pentru acest proiect. Senatul este cameră decizională. Pe subiectul modificării propuse de PSD, Dominic Fritz urmează să susțină declarații de presă de la ora 12.45.

Știrea inițială: „(1) Persoanele față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese, după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz.

(2) Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, este textul amendamentului.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat că amendamentul este unul cu dedicație pentru înlăturarea lui Dominic Fritz.

„Nu vreau sa politizez discuția. Alineatul 1 mi se pare în regulă, alineatul 2 mi se pare o reatroctivitate a legii. Riscul nu este să fie neconstituțională, ci să pierdem jalonul (n.r. PNRR). Vă rog, dacă aveți mandat, să renunțați la alineatul doi. Articolul 2 încalcă grav Constituția. Nu pot spune că sunt avocatul lui Fritz, dar ăsta e un amendament pentru Fritz”, a spus Daniel Fenechiu.

Ion Cristinel Rujan, inițiatorul amendamentului, a răspuns că nu este vorba despre nicio retroactivitate.

„Spuneam ieri că nu a fost un incident că acest amendament să fie în raport. Intenția spune în mod clar că se încalcă Constituția. Constituția spune că se aplică numai pentru viitor. Pentru că s-ar aplica legea pentru unele situații pe care legiuitorul le-a prevăzut pe niște reglementări care nu mai sunt în vigoare. Știu că sunteți disperați să îl înlăturați pe Dominic Fritz”, a spus Simona Spătaru, senatoare USR.

Totodată, și Cosmina Cerva, senatoare PACE, și Constantin Ciprian Iacob, senator AUR, au precizat că susțin amendamnetul. Un anunț care a surprins sala a fost cel al liberalului Augustin Țâgârlaș, care a anunțat că votează amendamentul PSD.

Ce a dispus instanța și ce prevede amendamentul

Pe 18 iunie 2026 – Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat verdictul final în dosarul dintre Dominic Fritz și Agenția Națională de Integritate, după ce liderul USR a formulat recurs în casație, o cale extraordinară de atac, împotriva hotărârii prin care a fost menținut raportul ANI. Conform ÎCCJ, primarul Timișoarei se află în conflict de interese, după ce ar fi aprobat un referat de modificare a unui PUZ. Decizia este definitivă.

Legea ANI a trecut joi de Comisia juridică din Senat, după ce a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților. Discuțiile au devenit aprinse în momentul în care a ajuns la dezbatere un amendament PSD despre care USR susține că are scopul de a îl înlătura pe Dominic Fritz de la conducerea Primăriei Timișoara. Mai exact, este vorba de un amendament asumat de Ion Cristinel Rujan, senator PSD, care prevede faptul că persoanele pentru care s-a stabilit definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii își pierd mandatul în 30 de zile.