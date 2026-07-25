UPDATE 9.14 Comunicatul Ministerului Apărării: Monitorizăm în permanență situația din spațiul aerian.
Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.
Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.
Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.
Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
UPDATE 09.10 Ministrul Apărării anunță că drona a fost lovită la doar câteva minute după ce a fost observată de radarele MApN.
„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a scris ministrul pe Facebook.
Anunțul despre o nouă dronă doborâtă de piloți a fost făcut în această dimineață de președintele Nicușor Dan.
Ieri, un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.
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30 comentarii
Nu puteţi să răspundeţi la o ȋntrebare simplă / elementară privind cenzura ?
Am inteles ca ambele drone trimise de cineva pe care inca nu am reusit sa il indentificam, au fost lovite in spatiul aerian romanesc, dupa ce jucarioarele astea au intrat destul de multi km. in interiorul tarii. Intrebarea ar fi de ce nu sunt lovite inainte sa intre deasupra zonelor locuite ,pt. ca o mare parte din Marea Neagra ,este tot spatiul aerian romanesc .Deasupra Marii nu pot fi lovite, sau neaparat trebuiesc asteptate ca sa intre in zonele locuite ?
Pentru că se dorește o DIVERSIUNE cu PROPAGANDA in mass-media romana și străină, care sa justifice o eventuală acțiune de război a României!. Asta vrea Nicușor !.
Eu am zis ca e feic nius si nu era nici o drona da nu mi au postat mesaju
Stalingrad s-a rupt frontul unde a fost veriga mai slaba!…..
Și uite așa cătinel-copăcel, repejor-fuguța iasă prin cezariană o legendă soră Fantomei de la Kiev: pilotul român de F-16 care din tură de 24 cu 48 a doborât 2 drone în decurs de o zi. El este Fantoma Bălților. Năluca Deltei.
Poate aflăm și noi care sunt costurile acestor aventuri de prost gust … ?! Orientativ , o oră de zbor cu F16 costă 20.000 se euro și … , tot orientativ , din surse oficiale : ,, Costul unei rachete aer-aer folosite de avioanele F-16 variază între 400.000 și 1,5 milioane de dolari per bucată, în funcție de modelul exact: rachetele cu rază scurtă AIM-9X Sidewinder costă aproximativ 450.000 de dolari, iar cele medii cu radar AIM-120 AMRAAM depășesc 1,2 milioane de dolari ,, . Vă imaginați cît ne costă circul ăsta ?
– nicusor : in aceasta dimineata la ora 8.30 o noua drona doborita
– marele ministru neinstruit militar : drona doborita la 8.34 , deci nicu stia mai multe inaite de doborire . Daca socotim cit putea sa zboare masinaria zburatoare in 12 minute , tragem concluzia ca zburda in cerc asteptind f 16 sa o loveasca .Urrrrrraaaaaaaa ! Propun sa facem o factura catre putin cu cheltuielile plus despagubiri de 1000 % ! Si lui zele .
CEA DEA DOUA DRONA ERA SORA CU PRIMA DRONA ! PRIMA DRONA AL CAUTA PE ILIE BOLOJAN SA VADA CUM STAM CU ECONOMIA DE DRONE ! IAR CEA DEA DOUA DRONA AL CAUTA PE NICUSOR DAN SA VADA CATE DRONE S-AU PRODUS ?
Prima îl căuta pe Ciolacu la Buzău să vadă cât mai are din fondul de rezervă.
Zelenski și Nicușor nu se lasă până nu baga Romania in război !.
O sa le reușească până la urmă dar prima data apare starea de urgență , vezi că nimeni nu se înghesuie la guvernare!?
Drona ți a trimis o Zelenski?
Eu un lingău și un ticălos, asta e ! Îi tot dă zor cu rușii de parcă lumea asta proastă și îi crede lui toate minunile.
Ma scuzati ca ma bag si eu! Dar drona de care de 2 ore se vorbeste cine ne-a trimis-o sa ne viziteze? Putin sau Comisia de Vointa? Ca cred ca cei care au doborat-o n-au nevpoie sa citeasca ce scrie pe placuta ei de provenienta! Sau e secret?
Si dronele astea sunt din Chile, sau de unde sunt? Asa niste drone de nicaieri??
Sper ca ucrainenii ne-au anuntat din timp ca au lansat drona!
In aceaste stiri cu drone doborate apare invariabil avionul F16. Adica trebuie sa ne intre bine in cap ca fara F16 nu se poate, bine ca am apucat sa luam si noi. Oare asa sa fie? Ucrainie ii cum doboara sute de drone pe noapte? Drona zboara cu 200 km/h, F16 cu 1000 km/h (1 Mach) si poate atinge 2 Mach, viteza minima este de 300 km/h. Se pare ca F16 se chinuie sa doboare drona si nu mai vorbim de costuri. Mai potrivit pare folosirea avioanului YAR 90 de antrenament care prin prisma parametrilor pare mult mai potrivit. Dar de ce sa facem noi avioane, mai bine importam.
Se distreaza ucrainenii cu noi
Va apare o drona si la Cotroceni?!!
Toata lumea este fericita! Sunt laudati militarii. Doar ca militarii sunt apreciati numai in caz de razboi. Niciodata inainte si nici dupa. Doar au salarii si pensii nesimtite, nu?
Ieri piloții dormeau pe unde lungi. De data asta avioanele au ajuns mai repede in Delta. Mai nene, văd că apărarea antiaeriană a ucrainiilor e varza de la schimbarea conducerii. Despre a ce romana nu comentez, e măreață dar lipsește cu desăvârșire. Doboară o drona de 30.000 de euro cu o rachetă de 500.000 de euro! Succesuri caporali cu pensie de 8.000 lei/ luna!
Ukraina lu’ Zdrelenski trage tare pe Romania, sa intre in razboi cu Rusia, ca, prostii care conduc pe romani sunt slugi Bruxelles
isi perfectioneaza indemanarea de a trage la tinta, in curand veti putea trece la rate si apoi la sitari…
Se pare că zelea este presat de timp. Simte că i fuge pământul de sub picioare la Kiev și caută o escaladare sa rămână șef.
Daca vine, zilnic, cate o drona si o doboram, ramanem si fara resurse de zbor si fara rachete! Daca socotim si costul orelor de zbor se topeste bugetul apararii pe doi ani!
are nicusor bani garla, doar sunt la secret si rolul ”libelulelor” este sa epuizezi resursele ele zeci de mii fata de milioane deci raport excelent…
Nu costa drona doborat cat costa ora de zbor F-16, basca munitia trasa. „General Dynamics F-16 Fighting Falcon
F-16 Fighting Falcon este un avion de vânătoare multirol dezvoltat în anii 1970 pentru a oferi o soluție accesibilă forțelor aeriene. Cunoscut pentru manevrabilitatea și performanța sa în luptă, F-16 este încă în serviciu astăzi în multe țări. Poate atinge o viteză maximă de Mach 2 și are o autonomie de 3.200 km cu rezervoare externe de combustibil. Costul operațional al F-16 este de aproximativ 25.000 € (27.000 $) pe oră, o cifră care reflectă complexitatea sa și cerințele întreținerii moderne, deși rămâne mai mică decât cea a avioanelor de vânătoare mai recente, precum F-35.”
Întrebare de baraj Gelule, contribuim și noi cu ceva mărunțiș să-i ajutăm pe ucrainieni să doboare dronele la ei acolo sau cheltuim cu poliția aeriană.
nicusor ca:” nu poate dezvalui sumele cheltuite pt…pt ca s-ar afla cat mai avem in sac”…deci si aici si acolo…