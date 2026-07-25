UPDATE 9.14 Comunicatul Ministerului Apărării: Monitorizăm în permanență situația din spațiul aerian.

Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.

UPDATE 09.10 Ministrul Apărării anunță că drona a fost lovită la doar câteva minute după ce a fost observată de radarele MApN.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a scris ministrul pe Facebook.



Anunțul despre o nouă dronă doborâtă de piloți a fost făcut în această dimineață de președintele Nicușor Dan.

Ieri, un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.