BREAKING NEWS Doi români răniți la Roma. Mesaj de la Cotroceni

Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a reacționat după prăbușirea turnului medieval din Roma, luni.

De Madalina Bahrim
BREAKING NEWS Doi români răniți la Roma. Mesaj de la Cotroceni

Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a reacționat după prăbușirea turnului medieval din Roma, luni.

Turnul medieval Torre dei Conti din Roma, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial luni. Ulterior, Ministerul de Externe a României a confirmat faptul că, dintre muncitorii răniți, doi erau români. Reacțiile pe marginea subiectului au continuat să apară.

Ultima declarație despre acest incident dramatic a venit din partea lui Marius-Gabriel Lazurca, consilierului președintelui Nicusor Dan.

Acesta și-a exprimat în legătură cu soarta muncitorilor români care lucrau la renovarea Torre dei Conti din Roma. El a spus că speră din toată inima ca colegul lor să fie salvat cât mai repede din sub dărâmături și le-a urat însănătoșire rapidă celor răniți, având încredere în echipele de salvare italiene.

„Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți! Am toată încrederea în salvatorii italieni”, a spus oficialul, pe rețeaua X.

 

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

Vezi toate comentariile (2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro