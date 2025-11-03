Ultima declarație despre acest incident dramatic a venit din partea lui Marius-Gabriel Lazurca, consilierului președintelui Nicusor Dan.

Acesta și-a exprimat în legătură cu soarta muncitorilor români care lucrau la renovarea Torre dei Conti din Roma. El a spus că speră din toată inima ca colegul lor să fie salvat cât mai repede din sub dărâmături și le-a urat însănătoșire rapidă celor răniți, având încredere în echipele de salvare italiene.

„Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți! Am toată încrederea în salvatorii italieni”, a spus oficialul, pe rețeaua X.