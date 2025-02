Bunuri de patrimoniu, din nou în țară

Bunurile culturale care au făcut parte din expoziția First Royals of Europe, de la Canadian Museum of History din Gatineau, s-au întors în România, anunță reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.

Bunurile culturale din patrimoniul național care au făcut parte din această expoziție de anvergură, First Royals of Europe, s-au întors în țară, în siguranță, în seara de 4 februarie 2025. Transportul, atât pe teritoriul canadian, cât și în Europa, a fost efectuat de companii internaționale specializate în transportul de bunuri culturale mobile și a fost însoțit, pe toată durata lui, de curieri din partea Muzeului Național de Istorie a României.

Cutiile cu bunuri culturale au fost depuse în depozitul de tranzit al muzeului, pentru aclimatizare. După dezambalare, va avea loc o nouă verificare a stării de conservare (o primă verificare a avut loc la muzeul canadian, în momentul în care bunurile au fost predate părții române). Bunurile culturale aparținând MNIR vor fi direcționate, după caz, către depozitele muzeului și către expoziția Tezaurul Istoric, iar cele împrumutate de la muzeele partenere vor fi returnate, conform contractelor de comodat. Aceeași procedură și același nivel de securitate, au fost aplicate la fiecare export temporar de bunuri culturale din categoria juridică Tezaur sau Fond, a patrimoniului cultural mobil național.

Expoziția internațională First Royals of Europe/ Premiers royaumes d’Europe a fost deschisă la Canadian Museum of History din Gatineau (Canada), în perioada 4 aprilie 2024 – 19 ianuarie 2025 și a înregistrat un număr de 124.501 vizitatori. În cadrul acesteia, Muzeul Național de Istorie a României, alături de muzee din sud-estul Europei, a participat cu piese excepționale din colecțiile proprii.

Pentru România, coordonatorul proiectului a fost MNIR, care a colaborat cu alte cinci instituții muzeale, precum: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (Cluj), Complexul Muzeal Național (Piatra Neamț), Muzeul Civilizației Gumelnița (Oltenița), Muzeul Olteniei (Craiova) și Muzeul Județean Buzău. În cadrul expoziției a fost prezentată o selecție de peste 90 de artefacte pre- și protoistorice – datând din perioada neoliticului, a epocii bronzului și până în a doua epocă a fierului – provenite din colecțiile muzeelor românești menționate.

Expoziția, parte a unui amplu proiect cultural internațional – First Kings of Europe – , a mai fost prezentată anterior la Institute for the Study of the Ancient World din New York (sub titlul Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond, 21 septembrie 2022 – 19 februarie 2023) și la Field Museum of Natural History din Chicago (sub titlul First Kings of Europe, 31 martie 2023 – 28 ianuarie 2024).

Proiectul cultural internațional The First Kings of Europe, organizat în SUA (New York, Chicago) și Canada (Gatineau), a reprezentat un demers cu totul aparte, de anvergură extraordinară, inițiat de Field Museum (Chicago, SUA) în colaborare cu alte peste 20 de muzee din zona Europei de Sud-Est și Centrale. Această expoziție internațională a reunit peste 750 de bunuri culturale de primă importanță din colecțiile unor instituții muzeale din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Ungaria.