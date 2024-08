Camelia Voinea: Vrem să mergem la TAS

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Maneca-Voinea, a declarat, marţi că intenţionează să conteste la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia arbitrelor din finala de la sol de luni, prin care fiica sa a pierdut medalia de bronz.

Ea s-a arătat încrezătoare că medalia va putea fi „recuperată”.

„Bineînţeles, vrem să mergem şi la TAS, şi la Protecţia copilului, la tot ce înseamnă dreptate, pentru că este un copil care a fost nedreptăţit. O să ajung şi la psiholog, pentru că nu mi se pare normal să dai într-un copil de 17 ani care doreşte să aducă României şi gimnasticii româneşti rezultate şi să muncească pentru România şi să nu fie răsplătită ca atare. Eu am peste 100 de imagini în telefon, prin care vom demonstra că nu avea de ce să îşi ia penalizarea asta de 0,1. Şi aceeaşi anchetă au făcut-o şi americanii. Mihai Covaliu şi Nadia Comăneci sunt alături de noi şi le mulţumesc pentru ajutor, pentru că sunt alături de sportul românesc, sunt nişte oameni demni. Aseară am crezut că nu avem şanse să recuperăm medalia, dar dimineaţă am început să sper, pentru că s-a făcut expertiză la NBC şi peste tot. Probabil că şi COSR va face plângere către TAS, nu stăm, ne dorim ca această medalie să revină României, pentru că acolo este locul ei, la gâtul Sabrinei. Cu acea zecime este clar că acea medalie ar fi revenit Sabrinei”, a declarat Camelia Voinea.

Antrenoarea a afirmat totodată că reprezentanţii Federaţiei Române de Gimnastică a încercat luni să conteste nota americancei Jordan Chiles, ceea ce nu este permis.

„Din partea FRG s-au făcut mai multe eforturi pentru a contesta nota americancei şi sub nicio formă nu se admite aşa ceva. Nu se poate depune contestaţie pentru altă sportivă. Nu este normal. Nimeni nu spune despre zecimea pierdută de Sabrina, care o punea pe podium. Şi din asta cred că aţi înţeles totul”, a adăugat aceasta.

Camelia Voinea a spus că în noaptea de după finală a fost la un pas să cheme salvarea, având în vedere starea sportivei, care era dezamăgită de pierderea medaliei.

„A fost o noapte albă, nu doar pentru mine, ci şi pentru Sabrina. Am fost la un pas de a chema salvarea pe la 2:30 noaptea, după frisoane, plânsete, pentru că ea ştia clar că această medalie trebuia să fie a ei. Deci, nu mă las, mă voi lupta cu ei până la capăt. Pentru dreptate şi adevăr voi lupta până la sfârşit. Eu vreau să i se dea dreptate Sabrinei şi după aceea tot eu voi face un comunicat, pentru că probabil gândurile Sabrinei sunt de a continua gimnastica. Eu nu am apucat să vorbesc cu ea la concret, pentru că am fost foarte supărată şi foarte tristă. Ea atâta a apucat să îmi spună aseară: ‘Mami, eu mă las de gimnastică dacă nu voi avea continuitate, pentru că tot ceea ce ştiu, ştiu doar de la tine'”, a completat antrenoarea şi mama sportivei.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a trimis, luni, o scrisoare de protest către Federaţia Internaţională de Gimnastică, adresată direct preşedintelui Morinari Watanabe, pentru reanalizarea contestaţiei exerciţiului din finala la sol al Sabrinei Maneca-Voinea, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit unui comunicat al COSR.

COSR precizează că ”Sabrina Voinea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie”.

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Echipa feminină de gimnastică a României a revenit după 12 ani la Jocurile Olimpice cu prilejul acestei ediţii. Gimnastele noastre s-au clasat pe locul 7 în finala pe echipe, Ana Maria Bărbosu pe 17, iar Amalia Ghigoarţă pe 22 la individual compus, Sabrina Maneca-Voinea pe 8 la bârnă şi pe 5 la sol, iar Ana Bărbosu pe 4 la sol.

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Maneca-Voinea, a anunţat retragerea gimnastei după ce nu a obţinut o medalie la sol, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris.

”Sabrina nu a ieşit din covor la nicio linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut. Atât am putut suporta!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook.