Campanie grosolană anti-Nicușor Dan

Se umflă campania de demolare a lui Nicușor Dan!?? Omul este un pericol pentru afacerile imobiliare și pentru cele din Primăria Bucureștilor.

Trei televiziuni aparținînd sau aflate sub influența unor infractori duc „greul” acestei campanii. Una este Realitatea Plus, aflată sub bagheta foștilor deținuți Maricel Păcuraru și Miron Mitrea. Cei doi se află într-un război cumplit cu grupul de afaceri și trafic de influență condus de Florian Coldea pentru preluarea controlului asupra firmei de gunoaie Romprest SA. Al doilea grup este cel condus de Antena 3, aflată sub pulpanele familiei Voiculescu, interesat și el să-și împingă candidații liliputanului partid PUSL în Parlamentul European prin grohăielile și propozițiile șchioape ale bucătarului Piedone. Lor li se adaugă și tripleta Marinel Burduja-Adriean Videanu-Miky Șpagă, preocupați de noile învîrteli care s-ar putea naște dintr-o reușită a păpușii scăldate în briantină și diplome numită Sebastian Burduja.

La stoparea lui Nicușor Dan muncește la greu și evreul de Ferentari, bietul Victor Ciutacu. Sub bagheta lui „înțeleaptă”, România TV face orchestră și la incriminarea grupului Coldea. Dar nu dintr-un demers jurnalistic pur și simplu, ci ca o continuare a războiului între Sebastian Ghiță (patronul postului) și Florian Coldea, amîndoi mafioți economici de primă mînă aflați într-o dispută „sîngeroasă” în timpul mandatelor lui Traian Băsescu. Să nu uităm că Florian Coldea a fost debarcat în urma războiului cu Sebastian Ghiță și a dezvăluirilor de la România TV.

Şi că, înainte de acest conflict, Sebastian Ghiță, păpușat de generali, a fost omul SRI în materie de contracte IT. (Un rol în grupare de afaceri Maior-Coldea -Dumbravă și Sebastian Ghiță va fi avut și finul Victor Ponta, azi abonat și parcat în emisiunile România TV!?).

De mirare că în emisiunile de la România TV (dar și în cele de la Realitatea Plus și Antena 3) nu se pomenește nimic despre legăturile lui Sebastian Ghiță cu SRI. Din informațiile noastre (primite de la oameni din interiorul și din afara „serviciului”), cu decizia lui Florian Coldea și cu avizul lui Traian Băsescu, Sebastian Ghiță a fost numit „adjunct al directorului pentru rețeaua grupului de evidență Acoperiți din zona economică”. De la ce afacere de milioane de euro a izbucnit conflictul între fostul sereist Sebastian Ghiță și Florian Coldea nu știm, dar nici România TV nu ne spune. Se pare că Sebastian Ghiță și-ar fi luat în serios rolul de adjunct al grupului de acoperiți din economie și s-ar fi lovit de legăturile și afacerile lui Florian Coldea.

Conștient sau inconștient, și Ion Cristoiu a contribuit cu o mișcare de deschidere la campania anti-Nicușor Dan. În jurnalul său video, ca din întîmplare, „maestrul” a lansat o informație : „A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu”.

Tot spre exemplu, mă întreb, de ce o fi lansat Ion Cristoiu această informație cînd nu l-a întrebat nimeni despre ea? O ținea ascunsă pentru campanie? Sau ca să se scuze că l-a căutat pe Coldea? Sau ca să lanseze o bombă? Presupun că nu l-a întrebat pe general cu cine s-a mai întîlnit sau cu cine a mai stat de vorbă la telefon! Sau, tot ca din întîmplare, fără să-l fi întrebat, Florian Coldea i-a povestit despre întîlnirile sale cu Nicușor Dan? Atunci de ce l-or fi apucat destăinuirile și de ce l-a folosit pe Ion Cristoiu să le lanseze pe piață?

Oricum, inexplicabilul detaliu scăpat de Ion Cristoiu arată acum ca o deschidere pentru lansarea documentului privitor la oarece legături ale lui Nicușor Dan cu Securitatea. Nu pot să spun că documentul publicat de Realitatea Plus și Solid News (via Cozmin Gușă – altul care a supt la greu de la toți mahării SRI, inclusiv de la Florian Coldea pe care îl parfuma prostește la numirea în funcție) este adevărat sau nu. Nu mă pricep și nu este treaba mea, după cum nici în expertiza Consiliului CNSAS nu cred. Prea a devenit o instituție de spălat sau de ascuns cadavre ale fostei Securități (după comandă sau după interese!)

Un lucru este cert. Forțe politice, bande de infractori, televiziuni de știri, site-uri și sforari se chinuie la greu să blocheze realegerea lui Nicușor Dan și să-i facă loc Gabrielei Firea sau grobianului de Piedone.