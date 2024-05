Ce se mai ascunde în spatele luptei cu Florian Coldea?

La ultima prezentare la secția de poliție Voluntari a generalului Florian Coldea, a apărut și Anca Alexandrescu, motorul campaniei anti-Coldea.

Ea a strigat de zor în stilul corului de strigaci care înconjoară orice trambalat sau săltat de DNA. Chiar l-a surclasat pe amărîtul de „Ceaușescu”: „De ce nu vorbiți cu mine ca în Dubai? Am avut dreptate? Spuneți, am avut dreptate?“

A urmat o rafală de întrebări strigate mai mult pentru telespectatori.

Întrebările acestea (să nu zic isterice) nu meritau un răspuns pentru că nu ar fi clarificat nimic. Erau de ochii telespectatorilor. Interesantă era doar cea referitoare la o casă primită de Florian Coldea din partea celor de la Wilbrook (de unde Realitatea Plus a emis o lungă perioadă de vreme și unde s-a salvat cu emisia cînd Sebastian Ghiță a pus mîna pe Realitatea TV). Din păcate, întrebarea ei n-a fost urmată de aducerea în studio a unui martor, a unui document care să probeze această acuzație gravă privind casa lui Coldea. Din corul strigacilor, ea nu a lansat mai mult decît o bănuială sau o presupunere. În limbajul curent, se numește alegație.

Ieșirea cam isterică a Ancăi Alexandrescu cu o rafală de întrebări retorice și de show (la care cetele de ziariști nu primesc niciodată un răspuns!) ne confirmă ceea ce se poate observa de o bună bucată de vreme. Realitatea Plus și Anca Alexandrescu rostogolesc și toacă subiectul Coldea cu o insistență neobișnuită. Ei produc zilnic un așa numit „Coldea judiciar show”. Chiar se consideră declanșatorii acestei campanii. Ba, uneori, îngroașă tonul și umflă relatările.

La ieșirea lui Coldea de la Poliție, generalul a fost flancat și mitraliat de două personaje de la Realitatea Plus: Anca Alexandrescu și o reporteriță mai rea și mai clonțoasă decît ea. Cu toate acestea, Anca Alexandrescu s-a plîns că a fost obstrucționată să strige și ea faimoasele întrebări acuzatoare rămase fără răspuns. La postul clanului Păcuraru, întrebările s-au auzit însă perfect și s-au integrat bine în spectacolul pregătit.

Nu încape nici o îndoială că Realitatea Plus se află într-o campanie agresivă anti-Coldea. Eu spun că meritată. Are destule argumente să pledeze pentru demantelarea rețelei și pentru acuzarea personajului, parte din trioul degringoladei provocate de Băsescu și Kovesi. Cele mai multe acuzații sunt corecte. Tandemul Coldea-Dumbravă împreună cu Laura Codruța Kovesi au devastat firme și persoane, exersînd ambiții, răzbunări, vanități și ordine inclusiv externe. Din păcate, pentru unele acuzații, suntem încă departe de o probațiune.

Ce ar mai putea explica războiul anti-Coldea de pe Realitatea TV? Unii jurnaliști și canale de presă au publicat destule materiale despre războiul familiei Păcuraru (secondat de prietenul din penitenciar al lui Maricel Păcuraru, fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea!) pentru preluarea controlului asupra firmei Romprest, deținută cîndva de Florian Walter (fost Bușcă) în care tandemul Dobrescu-Budeanu reprezenta un fel de interfață pentru Florian Coldea. De fapt, un membru al Consiliului de Administrație de la Romprest, inculpatul Dan Tocaci, l-a și introdus pe Cătălin Robertino (?) Hideg la șeful de orchestră din SRI, primul dirijor al operațiunilor din „cîmpul tactic”.

Ce problemă are Maricel Păcuraru cu Romprest? Preiau din G4Media:

„Familia lui Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea Plus, controlează 42,69% din operatorul de salubritate Romprest după ce, în aprilie 2020, Paul Păcuraru (unul dintre copiii lui Maricel Păcuraru) a cumpărat cu 100 de dolari canadieni firma Detaco Ltd Canada de la fiul fostului patron Romprest, Florian Walter, decedat în 2019, potrivit documentelor obținute de G4media.ro. Pachetul de 42,69 % din acțiunile Romprest – deținut de firma Detaco cumpărată de fiul lui Păcuraru cu 100 de dolari canadieni de la fiul lui Walter – valorează cel puțin un milion de euro, sumă care reprezintă aportul Detaco la capitalul social al companiei Romprest. În plus, cu un an mai devreme, fiul lui Walter solicita nu mai puțin de 15 milioane de euro pentru pachetul de acţiuni, potrivit documentelor obținute de G4media.ro. Tranzacția dintre cei doi este investigată acum de Poliția și Parchetul Capitalei”.

Articolul a apărut în 12 aprilie 2023 și aparține lui Alex Costache, considerat un om al lui Florian Coldea în TVR și în presă, inclusiv la G4Media)

Din documentele pe care noi le deținem, informația este însă riguros exactă. Nu-mi rămîne decît să reproduc documentul semnat de Cosmin Alexandru Walter care atestă această afacere dubioasă:

Nu mai rămîn de precizat decît puține lucruri. Pachetul de acțiuni de la Romprest SA (disputat pentru valoarea sa de milioane de euro) reprezenta un bun aflat în dispută în procesul de partaj al divorțului între Rebecca Walter și Florian Walter (căsătoriți timp 20 de ani și cu 2 copii). În timpul derulării procesului de partaj, Florian Walter a transferat pachetul de acțiuni de la Romprest către fiul său Alexandru Cosmin Walter, iar acesta le-a vîndut pentru 100 de dolari canadieni (sub 100 dolari SUA) societății Magnum Internațional Consulting SRL controlată de Paul Păcuraru, fiul fostului deținut Maricel Păcuraru (cel care controlează acum Realitatea Plus TV), o televiziune mutată de pe o firmă pe alta după ce a lăsat în urmă datorii către stat de zeci de milioane de euro.

Cît din această campanie reprezintă interesele lui Maricel Păcuraru în lupta sa pentru dobîndirea majorității la Romprest și cît investigația jurnalistică și dorința de dreptate a Ancăi Alexandrescu de a devoala abuzurile tandemului Coldea-Dumbravă-Trăilă (și cîți or mai fi pe lîngă ei) este greu de spus.