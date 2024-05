Viorel Panait, director general Comvex SA, interviu în Die Welt: „Implementăm un program de creștere cu 25%”

Terminalul COMVEX este lider de piață, specializat în manipularea, depozitarea și transbordarea de minereuri solide în vrac precum minereuri de fier, cărbune, cocs, cereale, bauxită, operate dintr-o unitate modernă și complet echipată situată în Portul Constanța.

Funcționând în Portul Constanța din anul 1991, Comvex deține în prezent cel mai mare terminal de manipulare a materiilor prime în vrac din zona Mării Negre. Locația sa principală, o unitate de 740,000 mp, și traseele stabilite spre hinterland-ul industrial și agricol al Europei, permit livrarea eficientă și la timp a bunurilor din întreaga lume,din nave mineraliere de pana la 220,000 tone , oferind, în același timp, opțiuni logistice de mare volum și de expediere către exterior pentru producătorii de cereale din Europa de Est.

În ultimii ani compania s-a concentrat pe dezvoltarea terminalelor de manipulare și depozitare, extinzând infrastructura fizică și sporind eficiența operațională. „În prezent implementăm un program de creștere a capacității noastre de stocare a cerealelor cu 25% – echivalentul a 50.000 de tone în plus”, explică Directorul General al Comvex, Viorel Panait. „Terminalul nostru de mare adâncime are, de asemenea, capacitatea de a primi nave cerealiere cu o capacitate de pana la 110.000 de tone.” Această schimbare de anvergură a permis Comvex să susțină economia Ucrainei, astfel incat compania a ajuns sa gestioneaze, in luna Iunie 2022, pana la 70% din exporturile de cereale ale Ucrainei prin portul Constanța. „Momentul favorabil ne motivează acum să ne extindem capacitatea de tranzitare a cerealelor , ceea ce ne întărește angajamentul față de aceste dezvoltări strategice.” spune Panait.

Viorel Panait analizează adaptările și extinderile strategice care au modelat rolul companiei în comerțul global și dezvoltarea infrastructurii încă de la începuturile sale, în anul 1991.

Î: În calitate de Director General al Comvex încă din 1991, cum a evoluat viziunea dvs. strategică asupra companiei de-a lungul anilor?

Înființată în 1991, compania noastră este în prezent tranzacționată public la Bursa de Valori București. Respectam reglementările bursiere, păstrând transparența față de acționarii,clientii și auditorii noștri. Investitorii noștri provin din industria siderurgică, din diverse fonduri de investiții active la bursele de valori,publicul in general.

Operațiunile noastre includ tranzitul diverselor mărfuri, în special cereale si minereuri catre si dinspre Europa Centrală și de Est, în special Ungaria, Austria, Slovacia, Serbia,Moldova,Ucraina și România. Dupa depasirea emotiei initiale și a compasiunii, Ucraina ne-a pus in fata incercarii de a intelege o tara cu o mare diversitate în ceea ce priveste industria și agricultura. Noi, ca și companie, ne-am angajat să susținem economia Ucrainei și să facilităm exportul produselor sale.

Operarea primului vapor cu cereale provenite din Ucraina in luna aprilie 2022 a risipit toate ingrijoprarile legate de capacitatea de a tranzita aceste cereale si a demonstrat ca se poate ,ajungand ca pana in luna Iunie 2022 societatea Comvex sa opereze aproximativ 70% din exporturile de cereale ale Ucrainei prin portul Constanta.

Confirmând nevoia de a ne spori capacitățile de descărcare a barjelor fluviale, în special a celor care vin din porturile Izmail și Reni, la 1 martie 2022 ,noi am demarat un nou proiect. În doar 136 de zile, am dezvoltat un nou sistem, inclusiv automatizări, benzi transportoare, cântare de flux , care au dublat capacitățile noastre de descărcare a barjelor ,permitandu-ne să gestionăm, suplimentar, cantități substanțiale.

Parteneriatele noastre cuprind grupuri importante de operatori , care deservesc industria siderurgica si energetica precum si procesarea cerealelor. Deservind piața locală și hinterlandul Dunarii , conectat la Portul Constanța pe cale fluvială si feroviar, gestionăm cantități semnificative provenite de la clientii nostri comercianți, precum Liberty,Viterra,Cargill,AlDahra,Cerealcom,Voest Alpine din Romania,Serbia,Ungaria,Ucraina,Austria. Angajamentul nostru față de clienții noștri ne-a determinat să ne concentrăm pe îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

Î: Investigând stadiul actual al Comvex în ceea ce privește capacitățile de infrastructură și de gestionare a volumelor mari, ați putea oferi o imagine de ansamblu a poziției sale actuale pe piață?

În prezent implementăm un program de creștere a capacităților noastre de depozitare a cerealelor cu 25%, echivalentul a 50.000 de tone capacitate în plus, luând în considerare ciclurile de timp de depozitare. Mai mult, Comvex a dezvoltat un terminal cerealier de mare adâncime capabil să primeasca nave cu o capacitate de 110.000 de tone. Acest terminal ne permite să încărcăm o cantitate zilnică semnificativă de pana la 70.000 de tone.

Parteneriatele noastre se extind la grupuri importante de operatori , operand terminale atât pentru industria siderurgica,a cimentului sau energetica cât și pentru procesarea cerealelor.

Î: Cum și-a valorificat Comvex experiența inițială în manipularea minereurilor pentru a-și diversifica și adapta capacitățile pentru un transport eficient, cum ar fi livrarea de mărfuri precum cărbune indonezian în Serbia și cărbune kazah în Slovacia, și cum contribuie dezvoltarea proactivă a capacităților sale cu țări precum Indonezia la extinderea globală a capacităților de manipulare a cerealelor pentru nave mai mari, facilitând comerțul internațional?

Inițial, am funcționat ca terminal specializat în manipularea minereurilor. Odată cu schimbările industriale, am decis să ne diversificăm activitatea , bazându-ne pe experiența noastră anterioara.

Imaginati-va ca, atunci cand cineva vine dintr-o industrie mare in care toate dimensiunile sunt mari ,navele sunt mari ,cantitatile sunt mari, va avea reflexul sa faca lucrurile mari,la aceeasi scara.. Făcând trecerea de la o industrie obișnuită la o scară semnificativă, ne-am propus în mod natural să avem un impact major asupra viitorului. Acest lucru ne-a determinat să ne adaptăm capacitățile pentru a primi nave cerealiere mari, oferind tarife competitive în beneficiul industriei dar si comertului cu cereale asigurând un transport al materialelor eficient din punct de vedere al costurilor.

Razboiul a generat, in confruntarea cu un posibil deficit energetic, nevoi de transport neasteptate: carbune din Indonezia pentru Serbia sau carbune din Kazakhstan pentru Slovacia.

Oricine examineaza o harta,la scară globală, va observa ca aceste mărfuri calatoresc peste o treime din globul pamantesc.Targetul nostru este eficientizarea operațiunilor prin combinarea livrarilor de cărbune indonezian în Serbia și cărbune kazah în Slovacia cu livrarea de cereale din aceste tari catre Orientul Indepartat.

Afacerile de materii prime sunt ,de fapt, afaceri de transport.

Exportatorii romani sunt in tratative sa finalizeze acorduri cu Indonezia pentru livrarea de cereale, accentuând nevoia de a încheia acordurile intre autoritățile fitosanitare din ambele țări. Moldova și Bulgaria deja au convenit ,deja, astfel de acorduri.

Indonezia se remarcă drept una dintre puținele națiuni cu porturi dezvoltate capabile să găzduiască și să primească nave mari.

Dezvoltarea proactivă a capacităților noastre ne ajută să valorificăm oportunități viitoare. In lume ,deja 12 națiuni și-au extins capacitățile de manipulare a cerealelor pentru navele mari, iar altele sunt așteptate să le urmeze exemplul.

Comvex plaseaza ,astfel,portul Constanta intr-o pozitie in esalonul de top al acestor natiuni.

Î: Având în vedere faptul că Germania s-a dovedit a fi cel mai mare partener comercial al României, puteți identifica oportunități pentru investitorii și partenerii germani în cadrul Comvex?

Exporturile de cereale din România au avut efect de pârghie asupra hinterland-ului natural, 65% fiind direcționate către piața europeană și expediate către porturi din Europa de Vest. Acesta este un serviciu eficient din punct de vedere al costurilor, fiind în beneficiul partenerilor noștri vest europeni,inclusiv Germaniei.

In ceea ce priveste proiecte viitoare,avem in vedere dezvoltarea unei facilitati pentru substanțele chimice verzi din surse sustenabile. In acest sens, compania de consultanta Roland Berger a realizat un studiu de piață cuprinzător și o analiză de fezabilitate, completând toată documentația necesară.

Recent,Uniunea Europeană a accentuat nevoia de a dezvolta, primordial, capacitatea de gestionare a cerealelor si a acordat grant-uri pentru a susține această dezvoltare, marcând prima etapă a sporire a activității noastre în domeniul cerealelor.

Ministrul Transporturilor, Domnul Sorin Grindeanu, s-a angajat să dubleze capacitatea de gestionare a cerealelor ucrainene. Acest lucru corespunde încurajării Uniunii Europene de a continua dezvoltările ulterioare. Fiind conștienți de importanța strategică a acestui efort,Comvex se concentreaza în aceasta directie, dandu-I prioritate.

De asemenea,in anul 2022, Ministrul Afacerilor Externe,Domnul Bogdan Aurescu, a anunțat cu mândrie în cadrul ONU la New York că primul transport de cereale din Ucraina a fost încărcat în Constanța, România. Această contribuție a Comvex a sporit vizibilitatea țării noastre și a prezentat angajamentul Europei.

Contributia avuta ne motivează să continuăm să extindem capacitățile de gestionare a cerealelor si sa cautam,in paralel,alte optiuni strategice.