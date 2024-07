Casele lui Simion dau foc la politică 

Balamuc total!? Mii de oameni visează o casă. Se aprind numai la gînd și se înghesuie la coadă. Ce-i asta? Unii fluieră. Se tem de valul abia pornit. Alții rîd. De-asta n-au mai văzut. Imposibil! Un milion de case ieftine, de unde? Gigi Becali e pitic. Abia a făcut 188 la Vadu Roșca pentru victimele de la inundații. Și pe multe nici nu le-au vrut. La George Simion, este coadă pentru viitor. Se face o înțelegere. Se semnează hîrtii. Un „Contract de înscriere” este contract de înscriere, nu act de proprietate. Te legi cu AUR. Se strâng mîini și gata. Găselniță electorală neașteptată, made in Romania. Nu-i adevărat. În Australia, un basm asemănător a fost lansat de laburiști în 2022. Ba fondul promis a fost de 10 miliarde de dolari.

”Anthony Albanese a enumerat proiectul de lege privind viitorul fond pentru locuințe din Australia drept una dintre cele patru acte legislative cheie pe care Partidul Muncii le dorește să fie adoptate în această ședință de două săptămâni….În răspunsul său la buget din mai 2021, Anthony Albanese a promis un fond de locuințe de 10 miliarde de dolari pentru a construi 30.000 de case la prețuri accesibile.

Cine va primi case?

Albanese a spus că, în primii cinci ani, fondul va construi 20.000 de proprietăți de locuințe sociale, dintre care 4.000 urmând a fi alocate femeilor și copiilor care fug de violența domestică și femeilor în vârstă cu venituri mici și riscă să rămână fără adăpost.

Alte 10.000 de proprietăți de locuințe la prețuri accesibile ar fi puse la dispoziție pentru lucrătorii din prima linie”.(The Guardian)

Australia este departe. Citiți ce-i trece prin cap Ursulei von der Leyen!

„Der Leyen proposes the creation of a first-ever Commissioner for Housing and the launch of an EU-wide affordable housing plan. She also proposes that state-aid rules be revised so that Brussels can pump cash into building schemes and that the funding allocated for new homes be doubled.

The measures represent a huge turnaround for the EU, which long kept clear of doing anything about housing by arguing that the Treaties didn’t allow it to intervene in that issue”.

În traducere:

„Der Leyen propune crearea unui prim comisar pentru locuințe și lansarea unui plan de locuințe la prețuri accesibile la nivelul UE. Ea propune, de asemenea, ca normele privind ajutoarele de stat să fie revizuite, astfel încît Bruxellesul să poată pompa bani în schemele imobiliare și ca fondurile pentru locuințele noi să fie dublate.

Măsurile reprezintă o schimbare uriașă pentru UE care s-a ținut mult departe de a face ceva cu privire la locuințe argumentînd că tratatele nu i-au permis să intervină în această problemă” .

S-a întors și Europa cu fundul în sus? Se întîlnește în aspirații „partidul extremist AUR” (cum zice G4 Media) cu Ursula von der Leyen? De-aia am intrat în UE? Să facem case după plan ca în cartierul Titan? Ne întoarcem la un fel de comunism imobiliar? Vorba partidului lansat cîndva de Virgil Măgureanu: „Mîncare multă și ieftină pentru tot poporul”.

Confuzia de ideologii și proiecte este totală. Noțiunile s-au diluat. L-ați văzut pe profesorul Andrei Nae? Ce-i? Bărbat sau femeie? Nu mai contează. Este ce vrea el. Și profesor! Ce sex are vecinul? Care dorește! Îl poate schimba de cîte ori vrea! Teoretic, măcar! Cîți bani poți plăti în cash? Ce vreți, a vrut și Ciolacu să fie șmecher european! N-a semnat și Klaus Iohannis un acord istoric pentru cooperare în domeniul securității cu Zelenski, acord de care noi nu știam nimic? Ce dacă este simbolic? Pe noi ne costă și simbolistica! Și a făcut-o nu la Halmeu sau în Vama Siret, ci la Washington, deși o putea face în avion. Adică în aer!

Se schimbă lumea! Se fac și înțelegeri electorale. Unele funcționează, altele nu. Rămîn flecăreală politică. Ce s-a ales de Legea cu reducerea cheltuielilor bugetare adoptată de guvernul Ciolacu prin asumarea răspunderii? Au crescut prostește! Ne-a fentat? Ne-a fentat și ne-a înglodat în datorii! Zisul este una, făcutul este altceva și mult mai rar. Așa și cu Simion. Promite. Semnează o înțelegere de înscriere pe o listă. ”Înscriere”, nu vînzare, nu construcție. Subtilitate de propagandă electorală. O să iasă președinte la mandatul douăzeci. Pas de-l mai condamnă pentru că a promis! Concesiunea de terenuri pentru 99 de ani poate fi făcută din pix. Chiar este fezabilă pentru cei defavorizați. Că distruge piața imobiliară asta-i altceva.

Un liberal care a făcut carieră de închipuit din scosul ochilor compatrioților săi pentru nenorociri premergătoare celui de-Al Doilea Război Mondial zice:

„Ceea ce face AUR prin aşa-zisul plan Simion este infracţiune curată. Într-o ţară în care instituţiile ar fi funcţionat, oricine ar fi atentat la datele personale ale românilor prin înşelăciune, era dus la audieri. S-a râs şi s-a glumit pe sema promisiunilor lui Simion, dar gluma se îngroaşă când îţi laşi datele personale pe mâna unui partid care face jocurile Federaţiei Ruse. Cât despre efectele economice devastatoare ale Planului Simion nici nu e cazul să vorbim acum, pentru că aşa ceva nu va fi vreodată posibil într-o economie de piaţă liberă. Iar statul nu are resursele financiare (şi nici terenurile proprietate a statului) pentru o asemenea aberaţie decât dacă ne întoarcem la colectivizare”.( Alexandru Muraru-PNL)

Aberațiile lui să fie decontate. Ale altora, condamnate. Ca în fabulele lui Grigore Alexandrescu.

Partida Străinătății s-a trezit că trebuie să lupte cu un val uriaș de vise și dorințe.