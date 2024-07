Fotografia care a încins Facebook-ul. Profesor de la Universitatea Bucureşti, îmbrăcat în femeie

Un lector universitar a apărut în fața viitorilor studenți îmbrăcat în femeie. Fotografia este făcută luni la Universitatea Bucuresti, potrivit Marei Bănică. In imagini este lector universitar dr Andrei Nae de la catedra de engleză, care se identifică drept “ea”, spune jurnalista.

Fotografia a devenit subiect de ironii, fiind distribuită si comentată masiv pe Facebook . Cei care au adoptat un ton serios se întreabă dacă e normal să apari îmbrăcat astfel într-o institutie publică de invătămant.

Iată câteva comentarii ale internauţilor

-Eu nu am nimic cu nimeni, poate sa fie EA, EL, AMANDOI, FIECARE, ORICINE, sa isi zica cum vrea si sa faca sex si cu praful de pe toba…la EA, EL, NIMENI acasa! Dar un cadru didactic trebuie sa inspire si sa impuna respect, sa aiba simtul ridicolului macar daca nu prestanta…Eu cred ca sunt meserii care impun o anume conduita care ar trebui sa fie OBLIGATORIE! Dascal, medic, preot, avocat…

– Cum adică,ce are?Un lector universitar să aibă o asemenea ținută ,în fața studenților?Treaba lui ce face în particular,poate să se …și cu mama drakului,dar nu să apară în fața studenților!

– hai sa nu fim ipocriti, tie ti-ar placea sa arate asa dascalul tau? Te-ai putea uita la el fara sa razi? Eu, nu! Si recunosc ca mi-e destul de greu sa am consideratie fata de cineva care nu are simtul ridicolului.

-eu am trimis-o pe una acasa pt ca s-a gandit sa vina la serviciu in pantaloni scurti si slapi, pt ca este vorba in primul si in primul rand despre respectul fata profesia pe care o ai si fata de institutia in care performezi. M-am saturat, in general, de atitudinea asta in societate in care “eu sunt cum sunt si simt cum simt si toata lumea trebuie sa accepte”. Bah, nu. In timpul tau liber fii ce vrei si fa ce vrei, nu la serviciu, nu la scoala.

-un profesor trebuie să fie în primul rând competent și empatic. Competența produce totuși oameni mai educați, mai cooperanți, mai toleranți, mai sociabili, mai empatici, nu autoritatea și prestigiul obținut prin autoritate și impus de haine după care jeliți. Respectul nu se impune prin haine, ci prin competență și prin calitatea de a fi om. Poți fi om și în salopete de muncitor și în costum Armani. Aș prefera oricând un profesor sau un medic competent decât unul îmbrăcat într-un fel anume doar ca să obțină prestanță, în lipsa de altceva. Dta te uiți mai întâi la niște haine, niște cârpe în fond, în loc să vezi omul. Jenant că unii vă mai și aplaudă.

-Într-adevăr, există un lucru revoltător în fotografia asta! Geanta nu se potrivește vreodată cu modelul ăsta de sandale! În rest, nu văd nici cea mai mică problemă cu ce poartă acest om.

-Toleranța băgată pe gât cu forța de către cultura woke se dorește a fi atât de la modă acum în toate domeniile și instituțiile, însă efectul de pendul în societate va fi pe măsură.

-Este incredibil unde s-a ajuns!!! Si gluma daca ar fi fost era ceva rau… Sa “apreciem” totusi ca s-a îmbrăcat cu ceva…

-Domnul mi-a fost profesor și să știți că este un profesor extraordinar. Predă incredibil de bine și este un om foarte deștept și foarte deschis la minte. Mereu s-a comportat exemplar cu studenții săi. Nu mai judecați doar dintr-o poză.

-Mâine poimâine vine și fără chiloți ca deh e cald afară,doar “trebuie lăsați” se se manifeste cum vor ei ca na la epatat nu îi întrece nimeni,nu am nimic cu ei dar aș prefera să nu îi văd în astfel de ipostaze,în rest trăiască libertatea și practic ești liber să spui și să faci “nimic” dacă ești drept….

-Chiar nu vă înțeleg atitudinea, de homofobie. Dacă este diferit sau mai exact, altfel, nu înseamnă ca este penibil și de neglijat. În plus, nu mi se pare de arătat cu degetul pentru ca este chiar decentă îmbrăcămintea aleasă, de bun gust, în comparație cu multe “doamne” pe care le vedem pe stradă. Însă dacă se poate compara vestimentația domnului cu cea a unei centuriste, iertați-mă, însă femeile de acum ar trebui să meargă îmbrăcate din cap până în picioare pe timp de vară ca să nu jignească “simțul estetic” al doamnei Bănică/al oricărei persoane care are un astfel de discurs homofob. Din ce am înțeles, domnul profesor este un cadru didactic foarte apreciat, ar trebui să învățăm din această poveste să distingem aparentele de esență.

-Este râsul, plânsul acestei lumi! Mă oripilez ce modele își alege tânăra generație ! Oare cei din conducerea universității sunt de acord cu individul domnișoara! Pentru că dacă o domnișoară apărea la examen așa îmbracată o taxau la maxim!

– Cred că este o gluma de prost gust! Și așa noi, profesorii, suntem breasla in care se împroașcă cu noroi mereu, cum mama naibii sa te prezinți așa în fata unor elevi, indiferent că sunt studenți ??????!!! Unde ești tu, Tepes Doamne????