Podul de la Brăila. ”Îl vom mai plăti de vreo 2-3 ori”!

O știre care a stârnit revoltă. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că antreprenorul Webuild reface asfaltul pe Podul Brăila.

Lucrările durează două luni (în perioada 1 iulie – 31 august) și au început pe sensul de mers Tulcea – Brăila. Ulterior vor continua pe sensul Brăila – Tulcea.

Reacțiile acide nu au întârziat. Profesorul de economie Cristian Păun de pildă, face o comparatie cu poduri din Grecia și Franța si cere ca administrația publică din România să fie scuturată din temelii.

O ”bijuterie” a administrației publice din România. Un obiectiv numit ”investiție” care va consuma, de acum înainte, multe resurse, an de an. Arată ca un drum de macadam, o aventură de tip ”enduro”, ca să îl traversezi. În câțiva ani îl vom mai plăti de vreo 2-3 ori… La cât de săraci suntem, ne permitem!

Îmi vin în minte cel puțin două poduri pe care am circulat prin Europa: unul din Grecia (Patras) și unul din Franța (Millau). Am pus poze cu ele. Cred că este inutil să precizez că nu am văzut o groapă sau o urmă în asfalt pe niciunul dintre ele. Pe cel din Franța am circulat de 3 ori, pe cel din Grecia de vreo 7 ori.