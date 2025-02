Premieră în urologia românească: Operație de adenom prostatic fără spitalizare

Ablatia laser percutana ecoghidata transperineala a adenomului de prostata in regim ambulator (EL-TAP)

Echipa de medici de la clinica urologica ENDOPLUS din Cluj-Napoca, aflata sub coordonarea Prof. Emerit Dr Ioan Coman – Dr Bogdan Nicu, Dr Cristian Neciu, Dr Roxana Coman, Dr Catalin Muresan, Dr Adrian Grivrei, Dr Georgiana Zamfir, a dat startul introducerii in Romania a unei terapii ambulatorii ultra-miniinvazive a adenomului de prostata.

Intervențiile (patru pacienti cu adenom prostatic) au decurs sub anestezie locală, durata interventiei sub o ora, toti au parasit clinica la scurt timp dupa finalizarea procedurii, fara sonda urinara, cu tratament de scurta durata cu antialgice minore pentru cuparea durerilor minime perineale sau a simptomelor mictionale, fara sângerare si fara a fi nevoie de repaus alimentar sau profesional.

Interventia poate fi recomandata ca o alternativă la medicatia cronica clasica recomandata pacientilor cu simptome urinare secundare cresterii in volum a prostatei, medicatie uneori greu tolerata si care administrata timp indelungat nu este lipsita de efecte secundare (scaderea libidoului, tulburari de erectie, ejaculare retrograda, reducerea in dimensiuni a penisului, ginecomastie, etc…) .

De asemenea, poate fi o alternativa la terapiile miniminvazive endoscopice, robotice sau laparoscopice care au potential de sangerare, necesita purtarea unei sonde urinare dupa interventie, presupun o perioada de convalescenta de cateva saptamani si sunt urmate de ejaculare retrograda. Prin tehnica EL-TAP se mentine ejaculatea fizioilogica. Mai mult, aceasta noua tehnica pote fi practicata si la pacientii varstnici, aflati adesea sub tratament cardiologic profilactic cu anticoagulante/antiagregante, fara a necesita intreruperea sau modificarea medicatiei.

Utilizand aparatura de ultima generatie, partea bolnava a prostatei este topita cu ajutorul energiei laser, urmand a fi resorbita natural de organismul pacientului in decurs de cateva saptamani. Intreaga procedura se realizeaza sub control ecografic, iar softul aparatului permite vizualizarea exacta a zonei de ablatie, la distanta fata de structuri anatomice importante, astfel incat riscul lezarii acestora e practic inexistent.

Realizatorii acestei performanțe din echipa EndoPlus aduc cele mai calde multumiri d-lui dr Petr Holy din Praga pentru suportul acordat in implementarea acestei tehnici urologice moderne, ambulatorii (!), ultra-miniinvazive in premiera in tara noastra.

Dr Cristian Neciu