Șoșoacă, tranșantă cu recensământul BNR. ”V-ați dat acordul, atenție!„

Despre recensământul anunțat de BNR, Diana Șoșoacă nu are o părere bună. Președinta S.O.S. România îndeamnă cetățenii să nu deschidă ușa, scrie stiripesurse.ro.

Șoșoacă vorbește și despre recensământul din timpul pandemiei. ”Vă aduceți aminte, când eram întrebați câte case avem…”, spune Diana Șoșoacă.

„Am văzut o știre cu BNR-ul, care spune că va face un recensământ al averilor poporului român și că se vor aloca, în casele noastre, 90 de minute pentru a discuta cu un reprezentant care ne va întreba de avere.

Ceva de genul ăsta a fost propus în plandemie, dacă vă aduceți aminte, când eram întrebați câte case avem, apoi când a fost războiul din Ucraina ca să ne ia din camere, case, să susținem ucrainenii, să îi băgăm la noi în casă. Au căzut toate, pentru că Diana Șoșoacă a ieșit cum iese și acum. Dacă prind un român că deschide ușa, eu îl bat!

Conform Constituției României, nimeni, absolut nimeni nu mă poate întreba ce avere am. Pentru averea mea plătesc impozit. E declarată la ANAF. Dacă e vreo problemă cu averea mea și sunt acuzată de evaziune fiscală, furt, ceva de genul ăsta, se deschide un dosar penal, sunt acuzată, mă duc depun dovezi, cade dosarul, se clasează, la revedere.

În casa mea, nimeni nu are voie să intre fără acordul meu, este exact ca în plandemie. Doar cu mandat de la procuror. BNR-ul nu are atribuții de a afla nimic despre cetățenii români. Nu este o instituție a statului căreia să i se permite să intre în casele noastre. […] BNR-ul nici măcar nu este controlat de statul român. Țineți minte ce vă spun! Este instituție separată! Chiar dacă spune că vezi Doamne, vine în parlament, nu vine niciodată. Este stat în stat! Dar noi nu suntem cetățeni ai statului BNR. Nimeni nu poate fi obligat să primească un om al BNR-ului în casă. În momentul în care v-ați dat acordul să intre în casă, atunci are drepturi. Atenție!”, conchide Șoșoacă, arată sursa citată.