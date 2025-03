Povestea unui eșec: impozit pe bacșiș

La 1 ianuarie 2023, în contextul unor așteptări mari privind consolidarea veniturilor la bugetul de stat, guvernul a impus obligatoriu impozitarea bacșișului în sectorul ospitalității. Măsura, destinată să aducă fonduri suplimentare și să reglementeze practicile din domeniu, a generat însă reacții negative și s-a dovedit a fi un eșec, atât din punct de vedere al veniturilor colectate, cât și ca sursă de costuri suplimentare pentru firmele implicate.

Estimări versus realitate

În bugetul pentru anul 2023, autoritățile își propuseseră să obțină venituri de aproximativ 95 de milioane de lei din impozitarea bacșișului. Cu toate acestea, primele 5 luni de la implementare au adus la buget mai puțin de 6 milioane de lei, iar până în luna noiembrie 2023 suma totală colectată s-a ridicat la aproximativ 26 de milioane de lei. Această discrepanță flagrantă – o sumă de trei ori mai mică decât cea estimată – a ridicat semne de întrebare cu privire la eficiența măsurii și la impactul său asupra mediului economic.

Impactul asupra operatorilor din domeniul ospitalității

Pe lângă veniturile mult sub așteptări, impozitul pe bacșiș a adus cu sine o serie de costuri suplimentare pentru operatorii economici din industria ospitalității. Aceștia trebuie să se conformeze unor reglementări noi, care implică monitorizarea și raportarea detaliată a sumelor de bacșiș primite. Această sarcină administrativă a generat un mediu de conformare complex și birocratic, afectând eficiența operațională a afacerilor din domeniu.

Operatorii economici sunt, de asemenea, nevoiți să ajusteze politica de prețuri pentru a compensa costurile suplimentare impuse de impozit. Într-un sector deja afectat de presiuni economice și inflație, această ajustare se traduce prin creșterea prețurilor pentru clienți, afectând astfel accesibilitatea serviciilor și, implicit, competitivitatea afacerilor locale.

O poveste de cheltuieli administrative inutile

Un alt aspect negativ al acestei măsuri este reprezentat de cheltuielile administrative pe care le implică. Implementarea și monitorizarea impozitării bacșișului presupun alocarea unor resurse importante din partea statului, resurse care, potrivit inițiatorilor unui proiect ce propune eliminarea impozitului, ar putea fi redirecționate către alte programe sau domenii cu beneficii sociale și economice mai mari. În loc să se colecteze sume semnificative la buget, costurile administrative crescute ar putea afecta alocarea eficientă a fondurilor publice.

Argumentele pentru eliminarea impozitului pe bacșiș

Inițiatorii proiectului de eliminare a impozitului pe bacșiș invocă mai multe argumente solide:

Costuri de conformare ridicate: Firmele din industria ospitalității se confruntă cu o creștere semnificativă a sarcinilor administrative, ceea ce reduce eficiența operațională și crește costurile interne.

Impact asupra prețurilor: Pentru a compensa cheltuielile suplimentare, operatorii sunt forțați să majoreze prețurile serviciilor, ceea ce afectează negativ consumatorii, în special în condițiile unei economii presate de inflație.

Resurse administrative mal alocate: Cheltuielile și resursele statului alocate monitorizării impozitului pe bacșiș ar putea fi direcționate către alte domenii care aduc beneficii mai mari societății.

Venituri sub așteptări: În primul an de aplicare, guvernul a încasat sub 30 de milioane de lei, evidențiind astfel ineficiența măsurii față de estimările inițiale de 95 de milioane de lei.

Aceste argumente sugerează că, deși intenția de a aduce fonduri suplimentare la buget era bine intenționată, implementarea impozitării bacșișului a generat mai multe efecte adverse decât beneficii, atât pentru operatorii din domeniul ospitalității, cât și pentru consumatori.