În mai puțin de două luni ar putea fi organizate alegerile la Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.
Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare în Coaliție, arată sursa citată.
Sunt mai multe scenarii pe masă: de la o candidatură comună PSD-PNL-USR, până la candidaturi separate care ar putea arunca întreaga coaliție în aer și implicit Guvernul.
Printre nume vehiculate până acum drept posibili candidați se numără Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Gabriela Firea. Și Anca Alexandrescu a vorbit despre un asemenea scenariu, fiind recent testată în sondaje.
Ilie Bolojan s-a arătat favorabil alegerilor organizate cât mai repede, evocând două variante: finalul lunii noiembrie, respectiv în primăvară.
„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar, și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală”, a declarat Ilie Bolojan.
e vital pentru regim si pentru USRisti sa organizeze alegerile in 2025… ca cand o sa vina impozitele, taxele, facturile si canci indexari ale pensiilor si salariilor cu inflatia, si ALTE noi taxe si impozite in 2026, tare imi e ca o sa-i alerge lumea pe strada… ca in Nepal
Unde-i lege nu-i tocmeală. Conform Codului Administrativ (OUG 57 din 2019) Vacantarea funcţiei de primar intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
In cazul lui Nicușor Dan, acesta și-a depus demisia din funcția de primar al Capitalei începând cu data de 26 mai 2025, când a preluat oficial funcția de Președinte al României. El a condus ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București înainte de plecare, iar interimatul la Primăria Capitalei a fost preluat de viceprimarul PNL, Stelian Bujduveanu.
Prin urmare, nefiind vorba de atacarea la instanţa de contencios administrativ, prefectul Capitalei după primirea demisiei, avea 10 zile pentru a constata vacantarea funcției și pentru a cere Guvernului stabilirea datei pentru alegerile locale parțiale. Guvernul trebuie să organizeze aceste alegeri în termen de 90 de zile de la vacantare, ceea ce înseamnă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi trebuit organizate cel mai târziu în luna septembrie 2025. Oricum, conform legii termenul a fost depăsit .
Dar de obligatia guvernului de a organiza alegerile in termen de 60 zile de la vacantarea postului nu zice? Nu, ca inca nu s-a stabilit cine sa ia felia cea mai mare de pizza, primaria capitalei