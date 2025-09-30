În mai puțin de două luni ar putea fi organizate alegerile la Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.

Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare în Coaliție, arată sursa citată.

Sunt mai multe scenarii pe masă: de la o candidatură comună PSD-PNL-USR, până la candidaturi separate care ar putea arunca întreaga coaliție în aer și implicit Guvernul.

Printre nume vehiculate până acum drept posibili candidați se numără Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Gabriela Firea. Și Anca Alexandrescu a vorbit despre un asemenea scenariu, fiind recent testată în sondaje.

Ilie Bolojan s-a arătat favorabil alegerilor organizate cât mai repede, evocând două variante: finalul lunii noiembrie, respectiv în primăvară.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar, și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală”, a declarat Ilie Bolojan.