Cât câștigă un muncitor pe șantier în 2026. Meseriașii pleacă și cu 400-500 de lei pe zi acasă, dar firmele tot nu găsesc personal

Cât primește un muncitor necalificat pe zi, pe șantier

Dacă vrei să începi să lucrezi ca necalificat, trebuie să știi că în sectorul construcțiilor există un salariu minim obligatoriu de 4.582 lei brut.

Din acești bani, după ce statul își oprește taxele (deoarece scutirile au fost eliminate prin PNRR), angajatul rămâne în mână cu aproximativ 2.739 lei net pe lună.

Dacă împărțim acest venit la o lună standard cu 22 de zile lucrătoare, un muncitor necalificat cu contract primește aproximativ 125 lei net pe zi.

Totuși, majoritatea celor care lucrează „la negru” sau „la gri” cer sume mai mari pentru a acoperi lipsa beneficiilor sociale, dar, legal, acesta este pragul de jos.

Cât câștigă un zidar, fierar-betonist, dulgher sau faianțar

Meseriașii calificați sunt la mare căutare, iar veniturile lor reflectă acest deficit de personal. Dacă ești meseriaș, nu vei duce lipsă de oferte de muncă și nici de bani, după cum arată datele meseriile.ro.

Iată cât câștigă unii dintre cei mai căutați meseriași de pe șantierele României:

Zidar: veniturile variază enorm în funcție de experiență, dar 80% dintre zidari câștigă între 4.050 și 9.243 lei net pe lună. Un senior de top poate să depășească lejer pragul de 9.000 lei.

Fierar-betonist: în București, salariul mediu net este de 4.303 lei, dar specialiștii seniori ajung la peste 6.400 lei net.

Dulgher: Este considerată una dintre cele mai profitabile meserii, dulgheria fiind menționată constant ca fiind în topul plăților pe șantier.

Dulgher: Este considerată una dintre cele mai profitabile meserii, dulgheria fiind menționată constant ca fiind în topul plăților pe șantier. Faianțar: aici plata se face de obicei „la metru”. Prețurile de manoperă în 2026 pentru placarea cu faianță sau gresie au ajuns la 130 lei/mp în București.

Cât de mult diferă pe șantier salariul la negru față de cel trecut în contract

Mulți muncitori preferă încă „banii în mână”, dar riscurile sunt uriașe atât pentru firme, cât și pentru salariați. Munca fără forme legale poate atrage amenzi pentru angajator, iar lucrătorul rămâne fără protecție în caz de accident, concediu medical sau pensie. În plus, veniturile obținute astfel nu sunt luate în calcul la vechimea în muncă.

Salariul cu contract (CIM) oferă stabilitate, vechime și asigurare medicală completă. Totuși, eliminarea scutirilor de impozit (de 10%) și reintroducerea cotei întregi de CAS de 25% au făcut ca netul să scadă față de anii trecuți.

În cazul plății „la zi” (pentru zilieri), regimul de zilier este permis pentru maximum 90 de zile pe an. Pentru un brut de 200 lei, un zilier primește 135 lei net, deoarece i se reține doar pensia (25%) și impozitul (10%), dar nu este asigurat la sănătate (nu plătește CASS).

De ce unele firme oferă peste 400 lei pe zi, dar tot nu găsesc oameni

Există firme care oferă și peste 400-420 lei net pe zi (echivalentul a circa 9.200 lei pe lună pentru un zidar de elită), însă posturile rămân neocupate din câteva motive deja foarte bine cunoscute în sector și nu numai:

Exodul către state mai dezvoltate ale Uniunii Europene este un principal factor care susține criza forței de muncă în acest domeniu. Salariile din alte state membre UE rămân în continuare mai atractive, motivând muncitorii să emigreze.

La rândul ei, povara fiscală își spune cuvântul. Eliminarea facilităților fiscale a tensionat bugetele firmelor, care abia mai pot susține salariile actuale din cauza costurilor operaționale mari și a plăților întârziate.

Cum diferă veniturile între București și restul țării

Dacă vrei să beneficiezi de un salariu cât mai mare, atunci ar trebui să te orientezi către firme din Capitală sau județul Ilfov.

De exemplu, un fierar-betonist din București câștigă cu 27% mai mult decât media națională (4.303 lei vs. 3.380 lei), potrivit meseriile.ro.

În orașe precum Constanța sau Craiova, salariul pentru aceeași muncă scade dramatic la aproximativ 2.950-2.980 lei net.

Această diferență face ca forța de muncă calificată să se concentreze aproape exclusiv în marile centre urbane sau pe marile proiecte de infrastructură.