Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion în 2025

Finalul anului 2025 și începutul lui 2026 vin cu vești bune pentru angajații români. Sărbătorile de iarnă vor aduce minivacanțe lungi, fără să fie nevoie să-și consume zile din concediul de odihnă. Crăciunul, care pică joi și vineri, oferă o pauză de cel puțin patru zile consecutive, iar dacă adăugăm sărbătorile de Anul Nou și Boboteaza, românii se pot bucura chiar și de o pauză de 10 zile.

În plus începutul lunii decembrie vine la pachet cu zile libere . 1 decembrie atunci când sărbătorin Ziua Națională a României pică într-o zi de luni, oferind deja un prim weekend de trei zile.

Este o oportunitate rară pentru cei care vor să petreacă mai mult timp alături de familie sau să plece în vacanțe prelungite, fără stresul planificării concediului. Această configurație calendaristică este un răspuns binevenit după un an plin, când mulți simt nevoia unui răgaz binemeritat.

În plus, zilele libere legale sunt un moment esențial de respiro pentru întreaga societate, oferind atât angajaților, cât și angajatorilor șansa de a-și reîncărca bateriile înainte de un nou an plin de provocări.