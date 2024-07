O fostă studentă i-a povestit despre Marius Pieleanu. Ce-a făcut Mihaela Miroiu?

Scandalul de la SNSPA este departe de final. O fostă studentă a dezvăluit atitudinea pe care ar fi avut-o profesoara de la SNSPA Mihaela Miroiu când i-a cerut, disperată, ajutorul deoarece profesorul Marius Pieleanu i-ar fi făcut avansuri.

Comentariul fostei studente (Claudia Radu) la postarea profesoarei Mihaela Miroiu, postare ștearsă sau limitată între timp, sună astfel:

„Doamna profesoară, v-am îndrăgit mult, tare mult. Erați așa cum mi se părea mie că trebuie să fim noi, toate fetele și femeile, în urmă cu mai bine de 20 de ani. V-am ales și ați acceptat să îmi fiți coordonatoare de lucrare de licență, master, apoi doctorat. Sorbeam fiecare cuvânt pe care ni-l spuneați la cursuri sau în discuțiile amicale. Și am venit și v-am spus, tremurând, cum Pieleanu îmi face avansuri de câteva luni, și cum risc să nu pot intra în examenul de licență din cauza lui. Și asta pentru că i-am refuzat avansurile. Eram în primii zece studenți din an, bursieră în toți cei 4. Mi-ați cerut răgaz să vorbiți cu el, apoi mi-ați spus că trebuie să merg să rezolv asta între patru ochi, că nu puteți interveni în relația profesor și student. Și lumea mea s-a prăbușit. Tocmai ne spuseseți la un curs că, în caz de agresiune, victima nu trebuie pusă niciodată față în față cu agresorul. Și acum, la mai bine de 20 de ani, am lacrimi în ochi când îmi amintesc. Și stare de vomă când îl văd la TV. Ați știut! Ați știut și după câțiva ani, când am venit să vă zic că nu scap de furia lui, că încearcă să mă vorbească de rău pe unde întâlnesște oameni care mă cunosc, că striga injurii după mine pe stradă când ne întâlnim întâmplător. Ați știut…”