Acuzaţii grave. „Pieleanu e mult mai agresiv sexual decât Alfred Bulai”

-„Ca student la SNSPA, am participat la o petrecere restrânsă chiar în sediul SNSPA din Str. Povernei, și am fost de față când Marius Pieleanu i-a spus unei colege „te-aș fute aici, pe masă”. Dacă vreodată acest nenorocit va fi trimis în judecată, voi veni în instanță să depun mărturie. Mara Mateescu, mai ai de gând să taci mult și să-l lași pe Pieleanu în libertate, să facă noi victime?”

-„Il cunosc pe Pieleanu de acum 8 ani, pe vremea cand imi era profesor si pot sa confirm ca recurge la amenintari de genul: te culci cu mine sau te pic. pe mine a vrut sa ma forteze sa-m iau lucrarea de diploma la el,l-am refuzat si un an am stat cu mare teama. Stupoarea mea a fost maxima cand l-am vazut in comisia de examinare a lucrarii de diploma. Norocul meu a fost ca era prezent si profesorul meu coordonator, care mi-a sustinut pledoaria. In rest, no comment. Colege de-ale mele au patit-o cu el…este un personaj patologic…care da sfaturi la TV. Nu stiu cum sunt acceptati astfel de oameni in pozitii de sfatuitori”.