Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj

În același timp continuă să fie atras de jucătorii lui Neluțu Varga de la CFR Cluj, fiind gata acum de un nou efort financiar considerabil, respectiv plata a 4,5 milioane de euro pentru pachetul Louis Munteanu Emerllahu, mijlocașul închizător din Kosovo fiind unul dintre oamenii cheie ai lui Daniel Pancu.

Strâmtorat serios din punct de vedere finnaciar, Varga este foarte tentat să spună da, însă există un amănunt legat de fostul golgeter al SuperLigii din sezon trecut, Louis Munteanu, de care Becali se teme serios. Atacantul l-a informat că e gata să vină la FCSB, dar cu o condiție extrem de riscantă pentru liniștea vestiarului.

Concret, Munteanu a cerut un salariu monstruos pentru SuperLiga noastră, mai ales că vorbim despre un jucător român.

Louis cere salariu 60.000 de euro lunar, adică 720.000 de euro pe an. Lui Becali nu îi vine să plătească acești bani, pentru că există riscul real de a diviza vestiarul.

Căpitanul Florin Tănase, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și mulți dintre ceilalți jucători vor fi extrem de deranjați de o asemenea decizie și în mod cert îl vor interpela pe Becali cu scopul clar de pretinde să se afle pe picior de egalitate cu Munteanu, ceea ce financiar ar reprezenta pentru FCSB un uriaș pericol de se destabiliza foarte curând.