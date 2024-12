Ce șanse are FCSB pe terenul lui Hoffenheim?

Hoffenheim – FCSB se dispută joi, de la ora 19:45, în Europa League. Campioana României poate face încă un pas pentru calificarea în faza următoare, în cazul în care va obține cel puțin un rezultat de egalitate.

O victorie i-ar oferi campioanei șanse concrete să mai spere la calificarea directă în optimile de finală.

Potrivit formatului din acest sezon al Europa League, primele opt clasate din faza ligii ajung direct în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca baraj pentru calificarea în optimile Europa League. În acest moment, FCSB este pe locul 10 în clasamentul Europa League, cu 10 puncte. Așadar, FCSB poate spera atât la calificarea în optimi, dacă va învinge Hoffenheim, dar are în mare măsură asigurată prezența la baraj, iar un egal ar fi echivalentul acestei performanțe.

Campioana României s-a descurcat mai mult decât onorabil în acest sezon de Europa League. A câștigat meciurile cu RFS, PAOK și Midtjylland, a remizat cu Olympiakos, iar singurul eșec a fost suferit contra scoțienilor de la Rangers. Totuși, atunci FCSB a menajat mai mulți titulari.

Pe de altă parte, se poate spune că Hoffenheim este în criză. În timp ce FCSB are 4 victorii și 1 egal în ultimele 5 meciuri, Hoffenheim are mari probleme. Are trei înfrângeri și un egal în ultimele patru meciuri. Este presiune mare și pe antrenorul nemților, mai ales că Hoffenheim are și probleme în apărare: echipa a încasat 8 goluri în 5 meciuri din Europa League.

FCSB poate spera la un rezultat bun sau măcar să marcheze. În oferta de pariuri Unibet vei găsi sute de selecții pentru meciul Hoffenheim – FCSB. Cele mai populare sunt 1X2, în care nemții au 1.45 la victorie, egalul are 4.90, iar victoria lui FCSB are 7.00.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Duelul serii de miercuri se joacă în Germania

Miercuri, de la ora 22:00, Borussia Dortmund primește vizita FC Barcelona în Champions League. Se întâlnesc două echipe în formă, iar Borussia Dortmund este una dintre revelațiile din ultima perioadă. Confirma evoluția bună din sezonul precedent, în care a ajuns în finala Champions League, și pune accent pe jocul ofensiv. De asemenea, FC Barcelona este pe primul loc în La Liga și are evoluții bune și în Champions League. Atât Dortmund, cât și Barcelona se descurcă bine în Champions League și au 12 puncte în primele 5 etape, fiind pe locurile 3 și 4.

FC Barcelona îl are și pe Robert Lewandowski, care a trecut recent de borna celor 100 de goluri în Champions League. Fost jucător la Dortmund, Lewandowski are 27 de goluri marcate în 26 de meciuri pentru Bayern München împotriva acestei echipe. Așadar, este principalul pericol pentru poarta lui Dortmund. Super meciul programat miercuri seara este destul de echilibrat conform cotelor la pariuri sportive. Dortmund are 3.05 să învingă, egalul are cota 4.10, iar victoria oaspeților are 2.14.

Rangers – Tottenham, meci pentru pozițiile fruntașe din Europa League

Rangers – Tottenham se joacă joi, de la ora 22:00, în Europa League și este unul dintre cele mai interesante meciuri. Ambele echipe se descurcă bine și luptă pentru calificarea în optimi. Au 10 puncte fiecare și ocupă locurile 8-9.

Din păcate, Ianis Hagi nu se va afla pe teren, deoarece nu este pe lista UEFA, însă sunt șanse bune să îl vedem pe Radu Drăgușin. Venită după înfrângerea cu Chelsea, Tottenham e considerată favorită și are cota 1.97 să obțină victoria. Egalul are cota 3.95, iar victoria gazdelor are 3.60.