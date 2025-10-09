Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare

Medicul stomatolog Dan Pătroi le recomandă oamenilor să apeleze la o consultaţie stomatologică în cazul în care apare o uşoară sângerare în momentul spălării pe dinţi sau în situaţia când se manifestă dureri dentare la contactul cu diverse alimente reci sau calde.

Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în ştiinţe medicale, şeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universităţii ”Titu Maiorescu” din Bucureşti, a declarat, joi seară, la Medika TV că, la apariţia durerilor dentare, oamenii ar trebui să nu stea acasă, ci să apeleze la un medic stomatolog.

”Dacă observi că ceva nu este în regulă, dacă observi că poate chiar ai o uşoară sângerare când te speli pe dinţi, poate ai o uşoară sensibilitate sau durere la rece, la dulce, la diferiţi excitanţi, poate acela e un moment foarte bun ca, într-adevăr, să cauţi o consultaţie la un medic stomatolog, să vadă exact despre ce e vorba. Sfatul în general ar suna să nu mai stăm acasă că «poate trece». Că s-ar putea să nu treacă, ci din contră, mai ales afecţiunile dentare au această, ştiţi, au acest nume şi renume de a nu trece de la sine precum o răceală, ci din contră, de a se agrava”, a afirmat medicul Dan Pătroi.

În ce priveşte consumul de medicamente, Dan Pătroi consideră că ”e bine că antibioticele se dau tot mai greu în farmacii”.

”Antibioticele sunt mult mai bine reglementate şi avem nevoie de reţete. În trecut, fiecare lua antibioticele după cum spunea vecinul. Că a mai avut o problemă acum doi ani şi tot asta a luat. Legat de partea de analgezice, cred că toţi folosim aceste analgezice simple de primă intenţie, cum ar fi un nurofen, paracetamol, aspirină, poate algocalmin. Dar în ceea ce priveşte afecţiunea dentară, analgezicele acţionează o perioadă scurtă de timp. Dacă este vorba de o durere cu adevărat acută, acea durere te va aduce clar la doctor”, a adăugat medicul stomatolog Dan Pătroi.