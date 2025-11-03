Cea mai mare superlună a anului. Când și cum o poți vedea în România

În această săptămână, cerul României se transformă într-un spectacol rar. Cea mai mare superlună a anului 2025 va lumina noaptea cu o strălucire și mărime impresionantă. Află când și cum să o vezi pentru a nu rata acest moment unic.

De Mădălina Hodea
Cea mai mare superlună a anului. Când și cum o poți vedea în România

În această săptămână, cerul României se transformă într-un spectacol rar. Cea mai mare superlună a anului 2025 va lumina noaptea cu o strălucire și mărime impresionantă. Află când și cum să o vezi pentru a nu rata acest moment unic.

Săptămâna aceasta, cerul României ne oferă un spectacol rar și fascinant. Cea mai mare superlună a anului 2025. Luna va apărea uriașă și strălucitoare, captivând privirile tuturor și oferind o ocazie unică de a admira unul dintre cele mai impresionante fenomene naturale.

Cerul deasupra României va găzdui un spectacol astronomic impresionant.  Superlună a anului 2025, numită și „luna castorului”. Aceasta va apărea mai mare și mai luminoasă decât de obicei, oferind un moment magic pentru pasionații de astronomie, dar și pentru oricine vrea să privească cerul cu admirație.

Luna plină va fi miercuri după-amiază, însă cel mai bine este să o urmărești în serile dinainte și după această dată, imediat după apusul soarelui. Atunci, luna răsare la orizont și pare uriașă, un fenomen care poate fi observat fără echipament special doar cu ochiul liber sau, dacă ai, cu un binoclu.

Pentru cei care vor să surprindă momentul, e bine să știi câteva trucuri simple. Folosește un aparat foto cu zoom sau telefonul mobil, găsește un cadru cu un obiect pe fundal  pentru a evidenția dimensiunea superlunei și evită să fotografiezi direct înspre sursa de lumină a orașului pentru un contrast mai bun.

Această superlună nu este doar un spectacol vizual, ci și o oportunitate de relaxare și de conectare cu natura, o pauză binevenită în agitația cotidiană. Așa că, dacă vremea e senină, ia-ți familia sau prietenii și bucură-te de acest fenomen rar chiar de la tine din cartier.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro