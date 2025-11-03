Cerul deasupra României va găzdui un spectacol astronomic impresionant. Superlună a anului 2025, numită și „luna castorului”. Aceasta va apărea mai mare și mai luminoasă decât de obicei, oferind un moment magic pentru pasionații de astronomie, dar și pentru oricine vrea să privească cerul cu admirație.

Luna plină va fi miercuri după-amiază, însă cel mai bine este să o urmărești în serile dinainte și după această dată, imediat după apusul soarelui. Atunci, luna răsare la orizont și pare uriașă, un fenomen care poate fi observat fără echipament special doar cu ochiul liber sau, dacă ai, cu un binoclu.

Pentru cei care vor să surprindă momentul, e bine să știi câteva trucuri simple. Folosește un aparat foto cu zoom sau telefonul mobil, găsește un cadru cu un obiect pe fundal pentru a evidenția dimensiunea superlunei și evită să fotografiezi direct înspre sursa de lumină a orașului pentru un contrast mai bun.

Această superlună nu este doar un spectacol vizual, ci și o oportunitate de relaxare și de conectare cu natura, o pauză binevenită în agitația cotidiană. Așa că, dacă vremea e senină, ia-ți familia sau prietenii și bucură-te de acest fenomen rar chiar de la tine din cartier.