Cel mai bun jucător al sezonului la Real Madrid

Mijlocaşul englez Jude Bellingham a fost distins cu premiul ”Jugador Cinco Estrellas Mahou”, pentru cel mai bun jucător al sezonului 2023/2024 la campioana Spaniei şi Europei, scrie EFE.

Cu 23 de goluri în 42 de meciuri, Bellingham a avut un rol cheie în succesul din acest sezon al lui Real Madrid, încă de la primul său sezon în tricoul alb, ajutând la cucerirea titlului, Ligii Campionilor şi Supercupa Spaniei.

”Sunt cu adevărat mândru că am reuşit asta încă din primul meu an. Mă face foarte fericit şi le sunt foarte recunoscători fanilor pentru că m-au ales. Sunt foarte fericit să fiu aici şi să fac parte din această familie. Sper că le-a plăcut să mă privească jucând. A fost un an minunat. Să fiu sincer, îmi place fiecare minut şi fiecare secundă de aici. Este greu să alegi un cuvânt sau o frază pentru a descrie asta. De fiecare dată când intru pe teren mă simt binecuvântat. Să joc alături de aceşti jucători, cu această echipă, este o onoare”, a spus Bellingham la primirea premiului.

Englezul îi succede în palmaresul acestui premiu brazilianului Vinicius Jr., câştigătorul din sezonul 2022/2023.

Bellingham s-a alăturat acum naţionalei Angliei, pentru a pregăti o altă provocare, turneul final al EURO 2024, unde selecţionata Albionului se numără printre favorite.