Cele mai spectaculoase piscine naturale din lume. Destinațiile care atrag turiști din toate colțurile planetei

Piscinele naturale sunt printre cele mai spectaculoase atracții turistice pentru iubitorii de natură și aventură. Formate în mod natural prin activitate vulcanică, eroziune, izvoare termale sau recife de corali, acestea oferă peisaje impresionante și experiențe pe care puține locuri din lume le pot egala. De la lagune cu apă turcoaz până la bazine termale în mijlocul munților, aceste destinații au devenit adevărate puncte de atracție pentru milioane de turiști, scrie CasaLux.

Una dintre cele mai cunoscute piscine naturale este To Sua Ocean Trench, situată pe insula Upolu din Samoa. Formată într-un crater vulcanic cu o adâncime de aproximativ 30 de metri, laguna impresionează prin apa de un albastru intens și prin accesul spectaculos, realizat pe o scară din lemn aproape verticală. Bazinul comunică direct cu oceanul printr-un tunel natural, astfel încât nivelul apei se modifică odată cu fluxul și refluxul.

O altă destinație celebră este Pamukkale, în Turcia, unde apa termală bogată în calciu a format, în mii de ani, terase albe din travertin. Piscinele naturale sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO și atrag anual vizitatori dornici să se bucure de apele minerale și de peisajul spectaculos.

În Islanda, Blue Lagoon este una dintre cele mai populare atracții turistice ale țării. Apa geotermală, bogată în siliciu și minerale, are o temperatură cuprinsă între 37 și 39 de grade Celsius pe tot parcursul anului. Deși complexul a fost amenajat pentru turiști, bazinul este alimentat de un fenomen natural rezultat din activitatea geotermală a regiunii.

Cele mai frumoase piscine naturale

Printre cele mai spectaculoase locuri se numără și Devil’s Pool, situată la marginea Cascadei Victoria, la granița dintre Zambia și Zimbabwe. Piscina naturală poate fi vizitată doar în anumite perioade ale anului, când nivelul apei este suficient de scăzut pentru ca turiștii să înoate în siguranță chiar la marginea uneia dintre cele mai mari cascade din lume.

În Mexic, peninsula Yucatán este renumită pentru cenotele sale – peșteri inundate și bazine naturale cu apă cristalină formate prin prăbușirea rocilor calcaroase. Printre cele mai cunoscute se numără Ik Kil, un loc preferat atât de turiști, cât și de pasionații de scufundări.

Europa oferă, la rândul ei, numeroase piscine naturale spectaculoase. În Italia, izvoarele termale de la Saturnia formează cascade și bazine cu apă caldă bogată în sulf, în timp ce în Croația, cascadele și lacurile din Parcul Național Krka creează numeroase locuri unde turiștii se pot bucura de natură și peisaje impresionante.

Specialiștii în turism spun că interesul pentru astfel de destinații este în continuă creștere, pe fondul preferinței tot mai mari pentru experiențe autentice și vacanțe în mijlocul naturii. Spre deosebire de piscinele artificiale, aceste formațiuni oferă un cadru spectaculos, modelat de procese naturale desfășurate de-a lungul a mii sau chiar milioane de ani.