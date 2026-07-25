Capul Verde: vulcani, plaje sălbatice și un miracol fotbalistic

Capul Verde, o lume exotică, unde și fotbalul capătă acum voce, poate fi o destinație minunată pentru turiștii care caută nu doar plaje, ape limpezi și munți plini de verdeață.

Liliana Vornicu
Capul Verde: vulcani, plaje sălbatice și un miracol fotbalistic

Sursa foto: pexels.com

Capul Verde, o lume exotică, unde și fotbalul capătă acum voce, poate fi o destinație minunată pentru turiștii care caută nu doar plaje, ape limpezi și munți plini de verdeață.

Capul Verde este o țară exotică. Cu plajele sale și muzica, vulcanii, dar și sporturi nautice, micul arhipelag din Oceanul Atlantic, situat la 500-600 km vest de coasta Africii de Vest, ar putea fi o destinație de luat în seamă. Însă e foarte puțin probabil ca ea să se numere totuși printre primele opțiuni atunci când românii își aleg concediul. Iată de ce e o destinație de pus pe listă.

Pentru Capul Verde, Cabo Verde, românii nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 30 de zile. Trebuie să se înregistreze însă online, e adevărat, cu cel puțin 5 zile înainte de sosire, pe platforma oficială EASE Cabo Verde.

Surprize uriașe la Cupa Mondială

Cea mai mică națiune, care ia fotbalul foarte în serios, a reușit să treacă de faza grupelor și a adus o surpriză uriașă la Cupa Mondială, prin calificarea, pentru prima oară, la un turneu final, scrie urban.ro.

Datorită prestației sale, portarul Vozinha (40 de ani) a devenit un fenomen pe rețelele sociale, iar contul său de Instagram a ajuns să numere 29 de milioane de urmăritori în doar câteva săptămâni.

Este cel mai urmărit portar din lume, iar tricoul său s-a vândut la licitație cu o sumă record, peste 11.000 de euro.

Zece insule, una și una

Sal este cea mai populară insulă pentru plajă, în timp ce Santa Maria este considerată una dintre „cele șapte minuni ale Cabo Verde” datorită delfinilor, care pot fi admirați pe îndelete, restaurantelor și activităților acvatice de tot felul.

 

Despre Boa Vista aflăm că este o insulă deșertică, cu dune spectaculoase și plaje lungi.

Citește și: Grecia domină topul: Unde fug românii în concediu

Atmosfera e liniștită, iar la sfârșit de vară (august–septembrie), turiștii vin aici pentru spectacolul nocturn al țestoaselor care își depun ouăle pe plajă.

Paradisul drumețiilor este însă Santo Antão, cea mai verde insulă, fiind totodată și una dintre cele mai apreciate zone pentru drumeții.

Vulcanul Pico do Fogo domină insula Fogo. Încă activ, acesta a desenat peisaje de lavă, satele fiind, de altfel, construite pe sol vulcanic.

Este ideal pentru turiștii care vor să urce și să se bucure de peisajele lunare.

Santiago, cea mai mare dintre insule, este totodată centrul economic al țării în care trăiesc 580.000 de oameni, adică jumătate din populația țării.

Peisajul este unul al contrastelor, cu munți verzi, văi agricole adânci și plaje exotice.

Capitala Praia se află aici, precum și Cidade Velha, sit UNESCO și locul unde a început istoria colonială a arhipelagului, mai scrie urban.ro.

Insula São Vicente este un loc pentru iubitorii de cultură, muzică, carnaval, viața de noapte fiind animată de muzica tradițională locală, iar Mindelo este un loc cu influențe africane, portugheze și braziliene.

Aici, în ianuarie și februarie, are loc anual unul dintre cele mai frumoase carnavaluri din Atlantic, cu procesiuni samba în stil brazilian.

Mindelo este, de asemenea, locul care amintește de celebra cântăreață Cesaria Evora. Renumita artistă a murit în 2011, însă prezența sa este vie pentru locuitorii din zonă.

 

Picturile murale dovedesc acest lucru, aeroportul îi poartă, de asemenea, numele, iar figura ei se află, da,  pe bancnota de 2.000 de escudos.

Sursa foto: pexels.com

 

 

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

  1. Eu inteleg sa fie cineva tentat sa plece intr-o alta tara ca sa faca concediu ,atata timp cat a epuizat toate locurile de vacanta din Romania si le-a vazut pe toate .Dar cum majoritatea celor care prefera sa plece in diverse tari , asa zise exotice ,cu destula mizerie si oameni saraci ,care se uita la ei asa cum ne uitam noi la straini in urma cu 40 de ani ,doar pt. simplu motiv sa-si etaleze poze pe Facebook, ca sa vada toti prietenii si cunostintele lui unde este el plecat ,asta nu o pot intelege.

    Răspunde

  2. Ca sa realizezi MINUNEA numita Capul Verde,trebuie sa o simti seara la 7.Multumiri lui Miguel,barmanul de pe Gamboa Beach.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro