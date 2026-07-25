Capul Verde: vulcani, plaje sălbatice și un miracol fotbalistic

Capul Verde este o țară exotică. Cu plajele sale și muzica, vulcanii, dar și sporturi nautice, micul arhipelag din Oceanul Atlantic, situat la 500-600 km vest de coasta Africii de Vest, ar putea fi o destinație de luat în seamă. Însă e foarte puțin probabil ca ea să se numere totuși printre primele opțiuni atunci când românii își aleg concediul. Iată de ce e o destinație de pus pe listă.

Pentru Capul Verde, Cabo Verde, românii nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 30 de zile. Trebuie să se înregistreze însă online, e adevărat, cu cel puțin 5 zile înainte de sosire, pe platforma oficială EASE Cabo Verde.

Surprize uriașe la Cupa Mondială

Cea mai mică națiune, care ia fotbalul foarte în serios, a reușit să treacă de faza grupelor și a adus o surpriză uriașă la Cupa Mondială, prin calificarea, pentru prima oară, la un turneu final, scrie urban.ro.

Datorită prestației sale, portarul Vozinha (40 de ani) a devenit un fenomen pe rețelele sociale, iar contul său de Instagram a ajuns să numere 29 de milioane de urmăritori în doar câteva săptămâni.

Este cel mai urmărit portar din lume, iar tricoul său s-a vândut la licitație cu o sumă record, peste 11.000 de euro.

Zece insule, una și una

Sal este cea mai populară insulă pentru plajă, în timp ce Santa Maria este considerată una dintre „cele șapte minuni ale Cabo Verde” datorită delfinilor, care pot fi admirați pe îndelete, restaurantelor și activităților acvatice de tot felul.

Despre Boa Vista aflăm că este o insulă deșertică, cu dune spectaculoase și plaje lungi.

Atmosfera e liniștită, iar la sfârșit de vară (august–septembrie), turiștii vin aici pentru spectacolul nocturn al țestoaselor care își depun ouăle pe plajă.

Paradisul drumețiilor este însă Santo Antão, cea mai verde insulă, fiind totodată și una dintre cele mai apreciate zone pentru drumeții.

Vulcanul Pico do Fogo domină insula Fogo. Încă activ, acesta a desenat peisaje de lavă, satele fiind, de altfel, construite pe sol vulcanic.

Este ideal pentru turiștii care vor să urce și să se bucure de peisajele lunare.

Santiago, cea mai mare dintre insule, este totodată centrul economic al țării în care trăiesc 580.000 de oameni, adică jumătate din populația țării.

Peisajul este unul al contrastelor, cu munți verzi, văi agricole adânci și plaje exotice.

Capitala Praia se află aici, precum și Cidade Velha, sit UNESCO și locul unde a început istoria colonială a arhipelagului, mai scrie urban.ro.

Insula São Vicente este un loc pentru iubitorii de cultură, muzică, carnaval, viața de noapte fiind animată de muzica tradițională locală, iar Mindelo este un loc cu influențe africane, portugheze și braziliene.

Aici, în ianuarie și februarie, are loc anual unul dintre cele mai frumoase carnavaluri din Atlantic, cu procesiuni samba în stil brazilian.

Mindelo este, de asemenea, locul care amintește de celebra cântăreață Cesaria Evora. Renumita artistă a murit în 2011, însă prezența sa este vie pentru locuitorii din zonă.

Picturile murale dovedesc acest lucru, aeroportul îi poartă, de asemenea, numele, iar figura ei se află, da, pe bancnota de 2.000 de escudos.

Sursa foto: pexels.com