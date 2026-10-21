Micii maeștri ai șahului românesc impresionează la Campionatul Mondial. O medalie de bronz și multiple clasări în top 5

Turneul de la Roquetas de Mar

Între 13 și 21 octombrie 2026, orașul spaniol Roquetas de Mar a găzduit Campionatele Mondiale de Șah pentru Copii și Juniori. Cei 721 de jucători veniți din toată lumea și-au disputat titlurile în 12 categorii de concurs.

Competiția a fost organizată de Federația Internațională de Șah (FIDE), împreună cu Federația Spaniolă de Șah.

Potrivit FIDE, participanții au reprezentat 82 de țări, iar partidele s-au jucat la complexul Evenia Zoraida Beach Resort.

Un format de joc folosit în premieră

Cele 12 categorii au acoperit șase grupe de vârstă, U7, U9, U11, U13, U15 și U17, fiecare cu o secțiune Open și una Girls. Turneele s-au desfășurat pe parcursul a 11 runde, în sistem elvețian. Controlul de timp a fost de 45 de minute plus 30 de secunde pe mutare.

FIDE a precizat că acest format a fost folosit pentru prima dată într-un campionat oficial de tineret și că toate partidele au contat pentru coeficientul FIDE.

Podium la Girls U13

Cel mai bun rezultat al echipei i-a aparținut Mariei Anistoroaei. Cu 7,5 puncte acumulate, ea a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria Girls U13.

Campioană europeană în 2023

Maria Anistoroaei mai are în palmares un titlu european. În septembrie 2023, la doar 9 ani, a câștigat aurul la categoria Fete 10, la Campionatul European de Șah pentru Juniori de la Mamaia, potrivit Federației Române de Șah. Pe atunci era legitimată la CSM Iași 2020-CS Politehnica Iași.

Patru români, pe locurile 4 și 5

La Girls U17, Alexia-Andreea Iordache a încheiat pe locul 4, cu 7 puncte. Teodor-Nicolas Haimana a terminat pe locul 5 la Open U9, cu 7,5 puncte, la fel ca Matei Zlate-Ion la Open U13.

Tot pe locul 5, dar cu 7 puncte, s-a clasat Maria-Ioana Rămureanu, la Girls U9, conform aceleiași surse.

Argint mondial pentru România

Rezultatele din Spania au venit după o altă medalie mondială câștigată de șahul românesc în 2026.

În iunie, Henry Edward Tudor, sportiv al CSM Constanța, a luat argintul la categoria Open U16, la Campionatul Mondial de Tineret de la Montesilvano, Italia, a anunțat Federația Română de Șah.

Tudor a încheiat turneul cu 8,5 puncte din 11 posibile. Competiția din Italia a fost separată de cea din Spania și a fost rezervată categoriilor U14, U16 și U18.

Cei 26 de jucători care au reprezentat România în competiție au fost coordonați de șeful de delegație Ciprian Nanu.