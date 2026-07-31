Centrala nucleară Paks din Ungaria riscă să fie oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării

Centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea fi oprită complet din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Unitatea asigură aproape jumătate din electricitatea țării. În același timp, o unitate de 380 MW a centralei pe gaze Dunamenti este oprită în urma unei defecțiuni.

Centrala nucleară Paks are o capacitate de aproximativ 2.000 MW și folosește apa Dunării pentru răcirea reactoarelor. Scăderea fluviului la un nivel minim record ar putea duce la oprirea treptată și controlată a centralei.

„În acest moment, se pare că oprirea completă a centralei Paks ar putea avea loc astăzi sau poate mâine”, a declarat premierul ungar Peter Magyar.

Paks și-a redus în mai multe rânduri producția în timpul verii. Măsurile au fost luate din cauza apei prea calde și a nivelului scăzut al Dunării. Centrala nu a mai fost însă oprită complet până acum. Premierul a susținut că alimentarea cu energie rămâne asigurată pentru populație și companii. Potrivit acestuia, Ungaria poate importa între 3.600 și 3.800 MW.

Nivelul Dunării a coborât miercuri la 23 de centimetri, pe fondul valului de căldură.

Centrala Paks folosește tehnologie rusească. Fostul guvern condus de Viktor Orban a convenit cu Moscova extinderea acesteia. Lucrările au început în 2026. Actualul premier nu a prezentat până acum informații despre stadiul proiectului, după preluarea guvernării în urma alegerilor din aprilie.

Unitatea defectă de la Dunamenti ar putea reporni duminică

Situația energetică a Ungariei este complicată și de oprirea unității G3 a Centralei Electrice Dunamenti, a doua cea mai mare centrală pe gaze din țară. Defecțiunea a fost descoperită pe 29 iulie, în timpul pornirii planificate a unității. Problema a apărut la o componentă specială de etanșare. Oprirea unității G3 a redus producția internă de electricitate cu 380 MW. Incidentul nu afectează însă întreaga centrală. Unitatea G2 continuă să producă 156 MW, iar instalațiile de stocare în baterii contribuie cu încă 44 MW la echilibrarea sistemului.

Reparațiile și verificările ar urma să fie finalizate cel târziu duminică. Echipele vor lucra fără întrerupere pe parcursul weekendului.

„Piesele necesare sunt disponibile, colegii noștri sunt pregătiți pentru reparații și lucrează continuu pe parcursul weekendului. Conform programului actual, vom finaliza toate lucrările și inspecțiile necesare până duminică, astfel încât unitatea G3 să poată genera din nou energie electrică. Celelalte unități ale centralei electrice vor funcționa fără întrerupere în această perioadă”, a declarat Peter Horvath, directorul general al Dunamenti Erőmű Zrt, potrivit Vilaggazdasag.

Componenta necesară pentru reparație a fost comandată atât din Elveția, cât și din Franța. Instalarea poate începe după răcirea zonei afectate. Conducerea centralei estimează că unitatea ar putea reveni la capacitate maximă chiar duminică, mai devreme decât se anticipa inițial.

Premierul Peter Magyar și mai mulți oficiali din domeniul energiei au vizitat joi centrala din Szazhalombatta. Aceștia au discutat cu reprezentanții companiei despre reparații și despre situația sistemului energetic. Guvernul pregătește și un plan pentru cazul în care seceta se agravează. Marii consumatori industriali ar putea fi obligați să își reducă temporar consumul. Spitalele, instituțiile sociale și furnizorii de servicii publice nu ar urma să fie afectați.

România trece printr-o situație asemănătoare

Nivelul scăzut al Dunării afectează și Centrala Nucleară de la Cernavodă. Unitatea 1 este oprită. Reactorul va fi reconectat la Sistemul Energetic Național când nivelul fluviului va permite reluarea activității în siguranță.

Unitatea 2 rămâne însă în funcțiune, după ce specialiștii au verificat echipamentele și parametrii de operare în noaptea de 29 spre 30 iulie. Analizele au arătat că reactorul poate continua să producă energie fără încălcarea normelor de securitate nucleară. Parametrii principali au rămas stabili, potrivit Nuclearelectrica.

Compania monitorizează permanent nivelul Dunării, echipamentele și marjele de siguranță. Sunt aplicate și procedurile speciale prevăzute pentru perioadele de secetă. Situația se poate schimba rapid. Unitatea 2 ar putea fi oprită dacă nivelul fluviului continuă să scadă sau apar fluctuații care afectează sistemele centralei.

Menținerea reactorului în funcțiune evită pierderea întregii producții nucleare a României. Cele două unități de la Cernavodă produc împreună aproximativ 1.400 MW. România va avea în continuare nevoie de importuri, mai ales în orele cu un consum ridicat. Necesarul este însă mai mic decât în cazul opririi ambelor reactoare. Țara se bazează în principal pe energia disponibilă din Bulgaria, Ungaria și Serbia. Și aceste state sunt afectate de caniculă, secetă și probleme la unele capacități de producție.

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