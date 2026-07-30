Unitatea 2 de la Cernavodă nu se mai oprește. Reactorul rămâne conectat la sistemul energetic

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va rămâne în funcțiune, după ce specialiștii au analizat parametrii de operare. Reactorul poate funcționa în continuare în condiții de siguranță, a anunțat joi Nuclearelectrica. Unitatea 1 rămâne însă oprită, din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Decizia schimbă situația anunțată inițial, potrivit căreia România urma să rămână fără producție nucleară. Sistemul energetic nu mai pierde întreaga capacitate de aproximativ 1.400 MW produsă de cele două reactoare.

Parametrii Unității 2 au rămas stabili

Specialiștii Centralei Nucleare de la Cernavodă au verificat echipamentele și parametrii de operare în noaptea de 29 spre 30 iulie. Analiza arată că Unitatea 2 poate continua să producă energie fără încălcarea normelor de securitate nucleară. Potrivit Nuclearelectrica, parametrii principali au avut o evoluție stabilă în timpul nopții. Există astfel condițiile necesare pentru continuarea temporară a funcționării reactorului.

Ambele unități sunt operate prin monitorizarea strictă a echipamentelor, a marjelor de siguranță și a nivelului Dunării. Sunt aplicate și procedurile speciale prevăzute pentru perioadele de secetă. Compania avertizează însă că situația se poate schimba rapid. Unitatea 2 ar putea fi oprită dacă nivelul fluviului scade sau dacă apar fluctuații care afectează sistemele centralei.

Nuclearelectrica anunță că va urmări permanent parametrii care pot ajunge la nivelurile minime permise.

Unitatea 1 rămâne oprită

Unitatea 1 a centralei rămâne în stare de oprire sigură. Reactorul va fi reconectat la Sistemul Energetic Național când nivelul Dunării va permite funcționarea în siguranță. Menținerea Unității 2 în funcțiune reduce presiunea asupra sistemului energetic. România va avea însă o producție nucleară mai mică decât în mod normal, atât timp cât primul reactor rămâne oprit.

Energia produsă la Cernavodă acoperă, în condiții normale, o parte importantă din consumul național. Oprirea ambelor unități ar fi eliminat aproximativ 1.400 MW din sistem. Scenariul unei perioade de aproximativ trei săptămâni fără energie nucleară, prezentat anterior de Asociația Energia Inteligentă, pornea de la ipoteza opririi ambelor reactoare. Menținerea Unității 2 schimbă această estimare.

România va avea în continuare nevoie de importuri

Importurile de electricitate vor rămâne importante, mai ales în orele de consum ridicat. Necesarul va fi însă mai mic decât într-un scenariu în care ambele unități de la Cernavodă ar fi fost oprite. Presiunea asupra sistemului poate crește în timpul serii, când energia solară nu mai contribuie la producție. Situația depinde și de producția hidro, eoliană și de funcționarea centralelor pe gaze și cărbune.

România se bazează în principal pe energia disponibilă din Bulgaria, Ungaria și Serbia. Și aceste state sunt însă afectate de caniculă, secetă și probleme ale unor capacități de producție. Prețurile energiei pot rămâne ridicate în orele cu cerere mare, chiar dacă Unitatea 2 continuă să funcționeze. O eventuală oprire a reactorului ar crește din nou necesarul de import și riscurile pentru alimentarea sistemului.

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