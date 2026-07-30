România intră, începând de astăzi, într-o perioadă fără producție nucleară, după oprirea ambelor unități de la Cernavodă. Aproximativ 1.400 MW dispar astfel din sistem. Întreruperile pot fi evitate prin importuri, însă energia trebuie să fie disponibilă în țările vecine. Situația ar putea dura aproximativ trei săptămâni, potrivit Asociației Energia Inteligentă.

Analiza, semnată de Dumitru Chisăliță, președintele asociației, arată că România devine dependentă de Bulgaria, Ungaria și Serbia. Toate aceste țări sunt însă afectate de caniculă, secetă și scăderea producției de energie nucleară. Problema nu este doar capacitatea liniilor prin care România poate importa electricitate. Contează dacă statele vecine vor avea simultan suficientă energie pentru vânzare.

Necesarul de import poate ajunge la 3.500 MW

Consumul maxim este estimat la aproximativ 7.300 MW în următoarele zile. Între 4 și 9 august, în timpul unui nou episod de caniculă, acesta ar putea ajunge la 8.000 MW. La vârful de consum de seară, producția internă ar urma să se situeze între 3.500 și 4.700 MW. Energia solară nu mai contribuie după apus, iar producția eoliană poate varia puternic. În aceste condiții, România ar avea nevoie de importuri cuprinse între 2.600 și 3.500 MW până pe 3 august. Ulterior, necesarul ar putea urca la 3.300-3.500 MW.

Energia disponibilă pentru import este estimată însă la cel mult 2.400-3.000 MW. Deficitul ar putea ajunge la 100-500 MW în primele zile și la 700-1.100 MW în perioada caniculară.

Capacitatea tehnică totală de import este de aproximativ 3.300 MW. Cantitatea care poate fi cumpărată într-o anumită oră poate fi însă mai mică. Aceasta depinde de fluxurile regionale și de siguranța rețelei.

Bulgaria și Ungaria, principalele surse de energie nucleară

Bulgaria este considerată cea mai importantă sursă pentru România. Centrala nucleară de la Kozlodui produce aproape 2.000 MW și poate susține exporturile, mai ales în timpul nopții. România ar putea importa din Bulgaria între 500 și 900 MW. Cantitatea ar scădea însă dacă producția de la Kozlodui este redusă. Bulgaria exportă energie și către Grecia, Serbia, Macedonia de Nord și Turcia.

Dacă una dintre unitățile centralei se oprește, exporturile ar putea fi suspendate în orele de vârf. Oprirea ambelor unități ar putea transforma Bulgaria într-un importator.

Ungaria poate asigura între 700 și 1.200 MW, dar o parte din energie ar proveni din Austria, Slovacia sau Cehia. Producția centralei nucleare de la Paks a scăzut deja cu aproximativ 700-750 MW.

O nouă problemă la Paks ar putea reduce energia disponibilă pentru România cu încă 300-500 MW. Dacă alte două unități sunt oprite, Ungaria ar deveni un importator important.

Serbia poate furniza punctual între 200 și 400 MW. Nu poate fi însă considerată o sursă stabilă. Producția hidro de la Porțile de Fier a coborât la aproximativ o treime din nivelul obișnuit.

Prețurile ar putea crește puternic seara

Lipsa producției nucleare ar putea aduce diferențe foarte mari de preț pe Piața pentru Ziua Următoare. Pentru astăzi, energia era cotată la 63,3 lei/MWh la ora 12:00 și la 1.604 lei/MWh la ora 20:00. Pentru 31 iulie, AEI estimează un preț mediu de aproximativ 1.200 lei/MWh. În orele cu cerere mare, prețul ar putea ajunge la 3.000 de lei/MWh.

În următoarele săptămâni, media ar putea urca la 1.400-1.600 de lei/MWh. În unele seri, prețul poate depăși 5.000 de lei/MWh, dacă Bulgaria reduce exporturile sau Ungaria pierde noi capacități nucleare.

Potrivit analizei, România nu se află deocamdată în fața unor întreruperi inevitabile. Importurile pot acoperi deficitul dacă producția internă rămâne suficientă, iar centralele pe gaze, cărbune și hidro funcționează la capacitate ridicată.

O pierdere suplimentară de 500-1.000 MW în Bulgaria sau Ungaria ar putea schimba însă situația. O problemă legată acum în principal de preț s-ar putea transforma într-una de siguranță a alimentării cu energie.

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