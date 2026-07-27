Comandamentul Energetic, convocat de urgență. Nuclearelectrica opreşte Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza secetei

Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA).

„Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00”, anunță Ministerul Energiei.

Măsură preventivă

Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an, arată sursa citată.

Datele Transelectrica arată că unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită cel puţin până pe 4 august, scrie News.ro.

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat luni seară la Comandamentul Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul debitului redus al Dunării.

Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producția internă estimată va fi intre 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri, spune Ministerul Energiei.

Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate Consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul, arată sursa citată. În paralel, noi capacități energetice însumând 324 MW au documentațiile finalizate și urmează să primească mâine, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Din acest total, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar ceilalți 148 MW provin din capacități fotovoltaice și eoliene. Alți 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor și pentru accelerarea procesului de punere în funcțiune, ședințele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marți și joi. Instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacităților de producție și sunt pregătiți să adopte toate măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național. INHGA: Evacuări de debite controlate

INHGA anunţa pe 16 iulie că „pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administraţia Naţională Apele Române şi Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (SC Hidroelectrica) şi Argeş (Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea), în vederea menţinerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă″.

O astfel de decizie a mai fost luată în august 2003, când tot unitatea 1 a fost oprită, pe 23 august, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai permitea captarea normală a apei de răcire.

Pe 24 august 2003, debitul Dunării la Baziaş a coborât la aproximativ 1.640 m³/s, una dintre cele mai mici valori înregistrate istoric. Reactorul a fost repornit la 16 septembrie 2003, după revenirea nivelului apei.