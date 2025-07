Charalambous. Andorra, o lecție bună

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, luni seara, într-o conferință de presă susținută la Skopje, că înfrângerea din Andorra, cu Inter Club d’Escaldes (scor 1-2), de săptămâna trecută, este o lecție bună pentru formația sa în perspectiva meciului cu KF Shkendija, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

‘Urmează a doua noastră întâlnire din Europa. Vom încerca din nou să ne calificăm în faza următoare. Mâine este primul joc al acestei duble și am venit aici cu un moral bun după ce am reușit să câștigăm ultimul meci, cel din campionat. Vrem să obținem un rezultat cât mai bun posibil în perspectiva returului. Sper ca jocul nostru să fie mai bun decât la ultima partidă din Europa… Ceea ce s-a întâmplat în Andorra a fost o lecție bună pentru noi. Am înțeles că dacă nu dăm 100% la fiecare meci este posibil să întâmpinăm mari probleme. Am primit o palmă atunci fără să ne coste însă calificarea. Noi nu vrem să pierdem niciodată, dar uneori înfrângerile sunt bune pentru viitor’, a explicat tehnicianul.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația nord-macedoneană KF Shkendija, marți, de la ora 21:00, pe National Arena Todor Proeski din Skopje, într-o partidă contând pentru prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.